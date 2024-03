VPS Hosting di Serverplan a prezzi mai visti: approfitta ora

Entra nel mondo del VPS Hosting di Serverplan, dove la qualità incontra prezzi mai visti. È il momento perfetto se stai cercando un servizio affidabile e personalizzabile a costi vantaggiosissimi.

Serverplan ha cambiato l’hosting VPS, in modo da renderlo più accessibile. Con la promozione attuale, hai l’opportunità di ottenere un server virtuale potente e flessibile a costi incredibilmente vantaggiosi.

Puoi personalizzare il tuo server con il sistema operativo che preferisci, come Linux o Windows, e scegliere le specifiche tecniche che meglio si adattano alle tue esigenze, dal processore alla RAM fino alla capacità del disco.

Prezzi mai visti per un servizio VPS ineguagliabile

La soluzione VPS di Serverplan ti consente di gestire le risorse virtuali necessarie per il tuo progetto web in autonomia, il tutto supportato dal sistema VMware vCloud e Octopus. Puoi gestire facilmente i picchi di carico, aumentando le risorse del tuo server virtuale direttamente dal pannello di controllo, senza la necessità di un’infrastruttura fisica.

Se hai già un server virtuale con un altro provider, passare a Serverplan non ti creerà problemi. Gli specialisti del provider si occuperanno della migrazione dei tuoi dati gratuitamente, assicurandoti continuità di servizio grazie a VMware vSphere HA, anche in caso di anomalie sul nodo.

E i piani disponibili con la promo? Starter a 16 euro al mese, Standard a 27 euro al mese, Professional a 43 euro al mese, Business a 65 euro al mese, Enterprise a 109 euro al mese. Per tutti i dettagli, ti invitiamo a visitare la pagina dedicata.

Devi anche sapere che con Serverplan avrai a disposizione l’ultima versione di WordPress già installata, un sistema di cache personalizzato per velocizzare il tuo sito e la massima protezione da ogni tipo di attacco informatico, grazie a Bitninja. Non aspettare troppo: sfrutta questa occasione per un VPS Hosting di qualità a prezzi mai visti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.