VPS+ di IONOS: un server virtuale scalabile a 3 euro al mese con questa offerta

Il nuovo servizio VPS+ di IONOS è una soluzione cloud di livello enterprise pensata per adattarsi alle esigenze di sviluppatori, start-up e PMI. Oggi è proposto al prezzo di lancio di 3 euro al mese invece di 9 euro per i primi 3 mesi e con l'azzeramento totale del costo di attivazione. Il servizio integra funzionalità come il Load Balancing, opzioni di storage flessibili e un'infrastruttura pay-as-you-go.

Questa nuova generazione di server virtuali sviluppata dal leader del mercato europeo ti aiuta quindi ad abbattere i costi iniziali grazie a questa offerta. Avrai una infrastruttura dalla stabilità assoluta per i tuoi progetti web, con un traffico dati illimitato e una disponibilità operativa superiore al 99,99%. A supporto di questa potenza di calcolo avrai anche un servizio di assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7 con un consulente personale a tua disposizione.

La sua scalabilità flessibile ti garantisce poi il pieno controllo dei costi: puoi espandere la tua VM base prepaid aggiungendo delle VM supplementari in base alle necessità specifiche del momento, permettendoti di pagare soltanto quello che utilizzo realmente. Questo significa poter dotare la tua infrastruttura di ancora più funzionalità, riuscendo a ottimizzare i tuoi progetti con strumenti professionali come il VM-Cloning, per replicare istantaneamente le macchine, e il Load Balancer per distribuire il traffico in modo intelligente. Inoltre, potrai sfruttare la sicurezza di una rete privata dedicata e la versatilità delle nuove opzioni di Block e Object Storage per gestire e archiviare in sicurezza enormi moli di dati.

La nuova dashboard di controllo assicura poi una panoramica completa e intuitiva di tutte le funzioni a tua disposizione: da questo pannello, potrai raggruppare le tue VM in modo efficiente all'interno di un unico contratto. E, quando il tuo progetto richiederà più risorse per far fronte a una campagna di successo, potrai scalare direttamente dalla dashboard senza dover mai cambiare contratto, semplicemente affidandoti all'agile modello pay-as-you-go già accennato.

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