VPN veloce, sicura e anonima a soli 2 euro al mese con CyberGhost

Una VPN deve essere veloce per poter garantire un'esperienza di connessione piacevole, sicura per offrire una reale protezione dei dati dell'utente, anonima per definirsi realmente una VPN, acronimo di rete virtuale privata. CyberGhost è tra i pochi servizi che riesce a mettere tutto insieme a un prezzo ultra concorrenziale. Merito del maxi sconto dell'82% sul piano di 2 anni, che fa crollare il prezzo a soli 2,19 euro al mese. E in più hai in regalo 2 mesi extra di servizio.

CyberGhost ripropone il maxi sconto dell'82% sul suo piano di 2 anni

Con CyberGhost guardi gli eventi di sport senza fastidiose interruzioni né buffering, scarichi i file di grandi dimensioni alla velocità della luce e giochi online con i tuoi titoli preferiti come sei abituato con la connessione Internet di casa.

In più ti godi la visione dei tuoi contenuti preferiti senza restrizioni geografiche, utilizzando i server dislocati in America, Asia, Africa ed Europa.

Tutto questo con la garanzia di una politica no-log. Che cosa significa? Semplice, che CyberGhost non monitora, né condivide né venderà mai i tuoi dati personali.

Non solo però, perché puoi anche contare su un traffico Internet criptato attraverso la crittografia AES a 256 bit, la più potente del settore, la stessa utilizzata dal governo degli Stati Uniti d'America per mettere al sicuro i documenti riservati più sensibili.

Cogli al volo la grande offerta di CyberGhost per risparmiare l'82% sul prezzo di listino nei primi 2 anni e ricevere altri 2 mesi extra di servizio in regalo.

