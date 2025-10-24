VPN veloce e sicura: ExpressVPN fa ancora la differenza

Le VPN non sono tutte uguali. L'ideale, per chi vuole un servizio sia veloce che sicuro, è scegliere una VPN non soltanto efficace ma anche affidabile . E tra i servizi di rete privata virtuale, ExpressVPN continua a ricoprire un ruolo primario, tanto da essere ancora oggi un punto di riferimento nel panorama nazionale e internazionale.

A maggior ragione lo è in questi giorni, grazie alla promozione in corso sul sito ufficiale che permette di riscattare fino al 73% di sconto. Il piano Base, quello più economico, è in offerta a 3,49 dollari al mese per due anni, il prezzo più basso di questo 2025. Allo sconto notevole si sommano poi i quattro mesi aggiuntivi gratuiti e la garanzia di rimborso di 30 giorni.

ExpressVPN continua a correre

Passano gli anni, ma ExpressVPN rimane lì, ai vertici della categoria. Per chi si avvicina soltanto ora al mercato VPN, sottolineiamo come lo storico fornitore abbia una delle proposte più bilanciate se confrontata con quelle della concorrenza.

La velocità non è niente senza sicurezza, e allo stesso modo un servizio sicuro se lento non è appetibile per la maggior parte delle persone. Sotto questo aspetto ExpressVPN riesce a operare una sintesi perfetta, in un gioco di equilibrio che la rende una delle migliori VPN in assoluto a livello internazionale.

Tra le tante cose, ExpressVPN è da ritenersi una VPN per il gaming, perché non solo offre una larghezza di banda premium senza limiti e la riduzione automatica di ping e lag grazie alla sua ampia rete di server in 105 Paesi, ma anche per la crittografia AES a 256 bit, la funzionalità kill switch, la protezione dall'esposizione e lo split tunneling.

La promozione in corso sui piani della durata di due anni di ExpressVPN è valida per un periodo di tempo limitato.

