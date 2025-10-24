Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Guide
Notizie
Software
Tutorial
Aree
magazine
About

VPN veloce e sicura: ExpressVPN fa ancora la differenza

Ora disponibile al prezzo scontato di 3,49 dollari al mese scegliendo l'account Base della durata di due anni.
VPN veloce e sicura: ExpressVPN fa ancora la differenza
Ora disponibile al prezzo scontato di 3,49 dollari al mese scegliendo l'account Base della durata di due anni.
Federico Pisanu
Pubblicato il 24 ott 2025
Link copiato negli appunti

Le VPN non sono tutte uguali. L'ideale, per chi vuole un servizio sia veloce che sicuro, è scegliere una VPN non soltanto efficace ma anche affidabile . E tra i servizi di rete privata virtuale, ExpressVPN continua a ricoprire un ruolo primario, tanto da essere ancora oggi un punto di riferimento nel panorama nazionale e internazionale.

A maggior ragione lo è in questi giorni, grazie alla promozione in corso sul sito ufficiale che permette di riscattare fino al 73% di sconto. Il piano Base, quello più economico, è in offerta a 3,49 dollari al mese per due anni, il prezzo più basso di questo 2025. Allo sconto notevole si sommano poi i quattro mesi aggiuntivi gratuiti e la garanzia di rimborso di 30 giorni.

Vai all'offerta di ExpressVPN

expressvpn piano base offerta

ExpressVPN continua a correre

Passano gli anni, ma ExpressVPN rimane lì, ai vertici della categoria. Per chi si avvicina soltanto ora al mercato VPN, sottolineiamo come lo storico fornitore abbia una delle proposte più bilanciate se confrontata con quelle della concorrenza.

La velocità non è niente senza sicurezza, e allo stesso modo un servizio sicuro se lento non è appetibile per la maggior parte delle persone. Sotto questo aspetto ExpressVPN riesce a operare una sintesi perfetta, in un gioco di equilibrio che la rende una delle migliori VPN in assoluto a livello internazionale.

Tra le tante cose, ExpressVPN è da ritenersi una VPN per il gaming, perché non solo offre una larghezza di banda premium senza limiti e la riduzione automatica di ping e lag grazie alla sua ampia rete di server in 105 Paesi, ma anche per la crittografia AES a 256 bit, la funzionalità kill switch, la protezione dall'esposizione e lo split tunneling.

La promozione in corso sui piani della durata di due anni di ExpressVPN è valida per un periodo di tempo limitato.

Vai all'offerta di ExpressVPN

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Se vuoi aggiornamenti su VPN inserisci la tua email nel box qui sotto:

Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Ti consigliamo anche

ExpressVPN è in offerta: risparmi 266 euro in 28 mesi
VPN

ExpressVPN è in offerta: risparmi 266 euro in 28 mesi
NordVPN si accende per il Black Friday: ecco i prezzi più bassi del 2025
VPN

NordVPN si accende per il Black Friday: ecco i prezzi più bassi del 2025
NordVPN è in offerta con lo Sconto Black Friday: una promo imperdibile
VPN

NordVPN è in offerta con lo Sconto Black Friday: una promo imperdibile
PrivadoVPN è in sconto del 90%: ora puoi averla a soli 1,11€ al mese
VPN

PrivadoVPN è in sconto del 90%: ora puoi averla a soli 1,11€ al mese