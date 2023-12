VPN veloce e sicura a meno di 3 caffè al mese con questa offerta

Le due qualità vincenti di una VPN? Velocità della connessione dati e sicurezza dei dati. Due caratteristiche che NordVPN offre fin dal suo debutto sul mercato, tanto da essere considerata dagli esperti con il miglior servizio della categoria.

Oggi è disponibile l'offerta del Natale, che abbatte i prezzi dei piani di due anni. Si parte da soli 3,79€ al mese invece di 8,29€, con la possibilità di usufruire di 3 mesi di servizio extra gratis. Ecco il link all'offerta.

VPN veloce e sicura senza limiti con NordVPN (nuova offerta di Natale)

Diversi test indipendenti hanno confermato che NordVPN è il servizio VPN con la più alta velocità di connessione dati attualmente presente sul mercato. Ciò offre un vantaggio considerevole rispetto alla concorrenza, soprattutto per quanti sono soliti guardare eventi sportivi in diretta e giocare online con i propri amici.

A questo si aggiungono poi innumerevoli funzionalità per la sicurezza online. Le più importanti sono Threat Protection, Meshnet e il monitoraggio del dark web, tutte incluse gratuitamente nei piani della durata di due anni, indipendentemente dal profilo scelto al momento dell'attivazione del servizio.

Con Threat Protection ci si assicura una protezione completa dagli eventuali malware presenti in rete, dalla pubblicità online invadente e dai web tracker, per colpa dei quali si finisce per rientrare nel buco nero dello spam.

Meshnet è invece un servizio esclusivo di NordVPN grazie al quale è possibile creare una propria rete privata virtuale in cui condividere in tutta sicurezza le informazioni più importanti con i proprio colleghi e amici.

Infine, il monitoraggio del dark web consente di ricevere tempestivi avvisi qualora le proprie informazioni personali finiscano coinvolte in eventuali fughe di dati.

I piani di due anni di NordVPN sono in sconto fino al 65%, con prezzi a partire da 3,79€ al mese. E in più puoi godere di 3 mesi extra in regalo.

