VPN veloce e sicura: 63% di sconto sul piano NordVPN di 2 anni

NordVPN è un servizio che offre una VPN veloce e sicura, due delle caratteristiche chiave che ogni connessione privata dovrebbe avere. Ad impressionare è in particolare la velocità, dato che in termini numerici raggiunge valori doppi rispetto a quelli della concorrenza, ponendosi come soluzione ideale per chi ama seguire gli eventi sportivi live in streaming e i nuovi episodi della propria serie TV preferita.

In queste ore NordVPN offre il piano Completo della durata di due anni in promozione a 3,99 euro al mese, per effetto del maxi sconto del 63%. Si tratta di un'offerta limitata, potrebbe quindi terminare tra poco.

NordVPN in sconto del 63% per due anni a 3,99 euro al mese

Il piano Completo di NordVPN va ad aggiungere numerose altre funzionalità oltre alla velocità doppia della connessione rispetto a quella della concorrenza. A partire dallo strumento anti-malware, che avvisa gli utenti sui siti non sicuri e analizza in modo dettagliato ogni file e allegato prima del download sul computer.

NordVPN offre inoltre la possibilità di navigare sul web senza più pubblicità né tracker, in modo da impedire ai siti web di monitorare ciò che fai online. Sempre sul fronte della sicurezza segnaliamo la presenza di un password manager multipiattaforma, accessibile da qualsiasi luogo e da qualunque dispositivo.

Altri due servizi esclusivi contenuti nel piano scontato per due anni del 63% sono lo spazio di archiviazione cloud da 1TB e la crittografia dei file di nuova generazione.

L'offerta di NordVPN è a tempo limitato, approfittane ora prima che sia troppo tardi.

