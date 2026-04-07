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VPN veloce e sicura a 1,11€: ecco la nuova offerta per le vacanze di PrivadoVPN

La promozione in corso prevede il 90% di sconto sul prezzo di listino e tre mesi extra di servizio in regalo.
VPN veloce e sicura a 1,11€: ecco la nuova offerta per le vacanze di PrivadoVPN
La promozione in corso prevede il 90% di sconto sul prezzo di listino e tre mesi extra di servizio in regalo.
Federico Pisanu
Pubblicato il 7 apr 2026
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La VPN di PrivadoVPN è protagonista di una nuova offerta per le vacanze: il piano di due anni gode di uno sconto del 90%, con un prezzo pari a 1,11 euro al mese. La promozione in corso sul sito ufficiale include anche tre mesi extra di servizio in regalo e una garanzia di rimborso di 30 giorni a partire dalla data di acquisto.

PrivadoVPN è un fornitore VPN con base in Svizzera, in grado di offrire un servizio di rete privata virtuale veloce e sicuro. Tra le altre cose la VPN in questione vanta la crittografia Wireguard avanzata, la compatibilità su tutti i dispositivi e la protezione dei dati personali degli utenti grazie al rispetto delle ferree leggi svizzere sulla tutela della privacy.

Pagina offerta PrivadoVPN

privadovpn

I prezzi scontati dei piani di PrivadoVPN

Nell’ambito della nuova offerta per le vacanze di PrivadoVPN, i prezzi dei piani della VPN svizzera partono da 1,11 euro al mese. Ecco il riepilogo dell’offerta:

  • Piano di 24 mesi in offerta a 1,11 euro al mese + 3 mesi extra di servizio in regalo (90% di sconto)
  • Piano di 12 mesi in offerta a 1,33 euro al mese + 3 mesi extra di servizio in regalo (88% di sconto)
  • Piano di 1 mese disponibile a 10,99 euro al mese

Al termine dei primi due anni, il piano si rinnova a 95,76 euro ogni 24 mesi, con la possibilità di disdire in qualsiasi momento nell’eventualità il servizio non dovesse soddisfare le proprie aspettative. Nei primi 24 mesi il risparmio complessivo è superiore ai 266 euro, come riporta il sito ufficiale di PrivadoVPN.

Pagina offerta PrivadoVPN

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