Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Guide
Notizie
Software
Tutorial
Aree
magazine
About

VPN per vacanze più sicure: luglio inizia con una nuova offerta di Surfshark

Il prezzo del piano di due anni più economico scende a 2,29 euro al mese con tre mesi extra di servizio in regalo.
VPN per vacanze più sicure: luglio inizia con una nuova offerta di Surfshark
Il prezzo del piano di due anni più economico scende a 2,29 euro al mese con tre mesi extra di servizio in regalo.
Federico Pisanu
Pubblicato il 6 lug 2026
Link copiato negli appunti

Per milioni di italiani si avvicina a grandi passi la partenza per le prossime vacanze estive. Tra gli utenti più consapevoli dei rischi che si corrono ogni anno in aeroporto, e in tutti quei luoghi in cui ci si connette a una rete Wi-Fi pubblica, aumenta la domanda di una VPN, il servizio di rete privata virtuale che assicura maggiore privacy e sicurezza online quando si è connessi a Internet.

A questo proposito, il mese di luglio è iniziato con una nuova offerta di Surfshark, uno dei principali fornitori di VPN a livello mondiale. Nell'ambito dell'ultima promozione attiva sul sito ufficiale, il piano di due anni più economico - Starter - è disponibile a 2,29 euro al mese, a cui si aggiungono tre mesi extra di servizio in regalo e una garanzia di rimborso di trenta giorni dall'acquisto.

Pagina offerta Surfshark

surfshark vpn offerta luglio 2026

I vantaggi di Surfshark

Al momento dell’attivazione di Surfshark ci si garantisce un pacchetto con VPN veloce per dispositivi illimitati. I vari piani del servizio di rete privata virtuale aiutano a proteggere da virus e malware, oltre che ridurre al minimo le truffe e lo spam, a cui si aggiunge poi il blocco degli annunci pubblicitari e dei tracker.

Tra i principali vantaggi della VPN di Surfshark vi è proprio una velocità di connessione superiore alla media, grazie alla quale è possibile vedere i propri contenuti streaming preferiti con la più alta qualità di visione possibile. Inoltre, il numero illimitato di dispositivi con cui è possibile usufruire del singolo account aiuta a proteggere se stessi e tutte le altre persone presenti in viaggio.

Per chi ha bisogno di una VPN semplicemente per connettersi in modo sicuro a una rete Wi-Fi non protetta come può essere quella di hotel e aeroporti, il piano Starter di Surfshark è più che sufficiente. L'offerta attualmente in corso è valida per un periodo di tempo limitato.

Pagina offerta Surfshark

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Se vuoi aggiornamenti su VPN inserisci la tua email nel box qui sotto:

Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Ti consigliamo anche

Sconto dell'80% e 4 mesi gratis: questa è la VPN da scegliere oggi
VPN

Sconto dell'80% e 4 mesi gratis: questa è la VPN da scegliere oggi
NordVPN in vacanza: come guardare le tue serie ovunque con il 75% di sconto
VPN

NordVPN in vacanza: come guardare le tue serie ovunque con il 75% di sconto
In vacanza il blocco geografico è un problema: ecco come risolverlo
VPN

In vacanza il blocco geografico è un problema: ecco come risolverlo
Surfshark VPN è in offerta: 85% di sconto estivo sui piani di due anni
VPN

Surfshark VPN è in offerta: 85% di sconto estivo sui piani di due anni