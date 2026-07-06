VPN per vacanze più sicure: luglio inizia con una nuova offerta di Surfshark

Per milioni di italiani si avvicina a grandi passi la partenza per le prossime vacanze estive. Tra gli utenti più consapevoli dei rischi che si corrono ogni anno in aeroporto, e in tutti quei luoghi in cui ci si connette a una rete Wi-Fi pubblica, aumenta la domanda di una VPN, il servizio di rete privata virtuale che assicura maggiore privacy e sicurezza online quando si è connessi a Internet.

A questo proposito, il mese di luglio è iniziato con una nuova offerta di Surfshark, uno dei principali fornitori di VPN a livello mondiale. Nell'ambito dell'ultima promozione attiva sul sito ufficiale, il piano di due anni più economico - Starter - è disponibile a 2,29 euro al mese, a cui si aggiungono tre mesi extra di servizio in regalo e una garanzia di rimborso di trenta giorni dall'acquisto.

I vantaggi di Surfshark

Al momento dell’attivazione di Surfshark ci si garantisce un pacchetto con VPN veloce per dispositivi illimitati. I vari piani del servizio di rete privata virtuale aiutano a proteggere da virus e malware, oltre che ridurre al minimo le truffe e lo spam, a cui si aggiunge poi il blocco degli annunci pubblicitari e dei tracker.

Tra i principali vantaggi della VPN di Surfshark vi è proprio una velocità di connessione superiore alla media, grazie alla quale è possibile vedere i propri contenuti streaming preferiti con la più alta qualità di visione possibile. Inoltre, il numero illimitato di dispositivi con cui è possibile usufruire del singolo account aiuta a proteggere se stessi e tutte le altre persone presenti in viaggio.

Per chi ha bisogno di una VPN semplicemente per connettersi in modo sicuro a una rete Wi-Fi non protetta come può essere quella di hotel e aeroporti, il piano Starter di Surfshark è più che sufficiente. L'offerta attualmente in corso è valida per un periodo di tempo limitato.

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