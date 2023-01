VPN per utenti avanzati: quale provider scegliere?

Le VPN sono strumenti utili a chiunque navighi online, ma ciò non significa che siano tutte fruibili allo stesso modo.

Questi servizi infatti, offrono diverse funzioni a seconda del provider scelto. Una VPN per utenti avanzati infatti, si adatta meglio di altri a un'utenza più esperta ed esigente sotto il punto di vista della sicurezza digitale.

Strumenti come CyberGhost, per esempio, offrono alcune soluzioni avanzate ideali per questo tipo di utente.

Il primo punto di forza di questo servizio, resta senza ombra di dubbio la privacy. La politica no-log di tale piattaforma infatti, è una delle più severe dell'intero settore.

CyberGhost infatti non registra:

indirizzo IP

siti web visitati

cronologia di navigazione

durata delle sessioni

utilizzo della larghezza di banda

orari e numero di connessioni al server VPN.

Una VPN per utenti avanzati e non: tutte le soluzioni proposte da CyberGhost

Chi conosce già le VPN e il suo funzionamento, non può fare a meno di apprezzare quanto offerto da questo provider.

Si va ben oltre all'anonimato, proponendo anche una soluzione ideale per lo streaming. Attraverso più di 100 server ad alte prestazioni sparsi in 91 diversi paesi, è possibile evitare sovraccarichi della linea e, allo stesso tempo, aggirare pressoché qualunque sistema di blocco geografico o censura.

Non va poi dimenticato come la possibilità di collegare fino a 7 dispositivi a un singolo account risulti ideale non solo per l'utente singolo, ma anche per il suo intero nucleo familiare.

Ciò è ancora più tangibile in virtù della duttilità di CyberGhost. Si parla infatti di un numero alquanto ampio di piattaforme, spaziando da Windows a macOS, da Linux fino ad Android e iOS, senza dimenticare ambienti come smart TV e console da gioco.

Infine, per i più indecisi, CyberGhost offre un'apprezzabile formula "soddisfatti o rimborsati" da 45 giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.