VPN ultraveloce con banda illimitata da 0,17€ al giorno con ExpressVPN

Una VPN ultraveloce e con banda illimitata non è semplice da trovare, a maggior ragione in offerta da 0,17 euro al giorno. In tal caso, ExpressVPN rappresenta una piacevole eccezione, merito dell'ultima offerta sul piano della durata di due anni che consente di beneficiare anche di quattro mesi extra in regalo.

L'offerta in corso sul sito ufficiale di ExpressVPN prevede inoltre una eSIM da 5 Giga del fornitore holiday.com, uno strumento indispensabile per quanti stanno per partire in vacanza all'estero e cercano una soluzione all-inclusive per navigare in sicurezza e, allo stesso tempo, abbattere i costi esorbitanti del roaming.

I principali vantaggi della VPN di ExpressVPN

ExpressVPN è una delle poche VPN a garantire una connessione Internet ultraveloce, grazie alla quale chiunque può guardare serenamente un evento sportivo in diretta o gli ultimi episodi della propria serie preferita. A questo proposito, uno dei suoi fiori all'occhiello è il protocollo VPN pionieristico Lightway, che consente appunto di navigare alla massima velocità anche quando ci si connette ad un server VPN posizionato dall'altro capo del mondo.

Massima velocità che si sposa alla perfezione con l'utilizzo della banda illimitata, per evitare quelle fastidiose interruzioni della visione in streaming a cui spesso e volentieri le persone sono abituate.

Un ulteriore vantaggio di ExpressVPN è l'adozione di una ferrea politica no-log, grazie alla quale i titolari della VPN hanno la certezza che i propri dati personali restino privati e all'oscuro di tutti, anche di chi lavora dietro le quinte del servizio di rete privata virtuale.

Qualora poi il servizio non dovesse soddisfare le proprie aspettative, è sempre possibile richiedere il rimborso completo entro 30 giorni dalla data di acquisto.

La promozione disponibile sul sito ufficiale di ExpressVPN, grazie alla quale è possibile risparmiare il 61% sul prezzo di listino per due anni, è valida per un periodo di tempo limitato.

