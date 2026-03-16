VPN svizzera illimitata in offerta: bastano 1,11 euro al mese

Il provider VPN PrivadoVPN con base in Svizzera offre il piano di due anni a 1,11 euro al mese, con tre mesi extra di servizio in regalo. La promozione, che prevede uno sconto del 90%, è valida per un periodo di tempo limitato e include una garanzia di rimborso di 30 giorni a partire dalla data di acquisto.

A conti fatti, PrivadoVPN è a tutti gli effetti una suite di sicurezza e privacy online, dotata di VPN, antivirus, blocco degli annunci e altro ancora. Tra i suoi principali punti di forza vi è anche l'utilizzo della VPN su un numero illimitato di dispositivi con una singola licenza, con l'opportunità dunque di proteggere tutti i propri device e quelli delle persone con cui si vive insieme.

Sicurezza online totale

Server VPN ad alta velocità in 67 città, utilizzo della crittografia AES-256, rigorosa politica di no-log e supporto proxy SOCKS5: sono alcune delle caratteristiche distintive di PrivadoVPN, il servizio di rete privata virtuale che ha la propria base in Svizzera, garantendo ai suoi utenti il rispetto di una delle leggi più severe al mondo sulla tutela dei dati personali.

Un altro elemento importante riguarda la compatibilità con i principali dispositivi oggi in commercio: dai PC Windows ai Mac, dagli Smart TV ad Apple TV, dagli smartphone Android agli iPhone, inclusi i più importanti browser web (Chrome, Edge, Firefox, tra gli altri).

Con PrivadoVPN è poi possibile contare su una delle VPN più veloci di oggi, grazie a un'infrastruttura di rete progettata per supportare al meglio lo streaming di film, serie tv ed eventi sportivi in diretta. A ciò si unisce la ferrea politica no-log, con cui si ha la consapevolezza che i propri dati non finiscano in mano né al fornitore VPN né tantomeno ad aziende di terze parti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.