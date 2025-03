VPN svedese in offerta a 2€ al mese per 3 anni

Il fornitore VPN svedese PrivateVPN sta offrendo 3 anni di servizio al prezzo scontato di 2,08 euro al mese. L'offerta limitata prevede infatti un'estensione di 24 mesi del prezzo promozionale del primo anno, per un totale dunque di 36 mesi, con l'aggiunta di una garanzia di rimborso di trenta giorni.

PrivateVPN è un servizio VPN che ha sede in Svezia. In particolare, si distingue per offrire ai suoi utenti elevati livelli di sicurezza e privacy, connessioni stabili (qualsiasi sia la posizione del server) e un servizio attivo 24 ore su 24. A tutto questo, poi, si aggiungono i prezzi ultra-concorrenziali dei suoi piani.

Tre anni di VPN a 2 euro al mese

Il protagonista dell'offerta VPN del giorno è il piano di 12 mesi del fornitore svedese PrivateVPN, disponibile al prezzo scontato di 2,08 euro al mese. Prezzo che, in occasione dell'ultima promo, rimane bloccato anche nei successivi due anni, per un totale quindi di 36 mesi a poco più di 2 euro al mese.

Ma in cosa può essere utile PrivateVPN? Sono diversi i casi d'uso di una VPN, uno su tutti la possibilità di contare su una connessione sicura anche quando ci si collega ad una rete Wi-Fi pubblica presente in aeroporto, hotel o ristorante. Con l'attivazione di un servizio di rete privata virtuale, infatti, anche se ci si connette ad un Wi-Fi pubblico non si corre alcun pericolo, dal momento che l'IP viene in automatico nascosto, così come l'attività online.

Una VPN è indispensabile anche quando si è all'estero e si vuole guardare un evento sportivo o il proprio programma preferito. Grazie al servizio di rete privata virtuale è possibile infatti superare le restrizioni geografiche, responsabili del blocco dei contenuti di tutte le piattaforme streaming, anche quelle gratuite: per una visione senza limiti sarà sufficiente connettersi a un server VPN situato in Italia.

