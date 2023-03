VPN Surfshark: performance elevate, server dedicati a prezzi WOW

Quando si parla di VPN nel contesto dello streaming audiovisivo, la velocità di connessione durante l'utilizzo dello strumento è fondamentale. In caso contrario, come è facile intuire, fenomeni come buffering e rallentamenti di vario tipo vanno a influire negativamente per quanto riguarda la fruizione dei contenuti.

Allo stesso tempo però, va anche considerato un altro fattore spesso sottovalutato, ovvero la presenza di server dedicati. Alcune Virtual Private Network, come Surfshark, offrono macchine remote pre-configurate proprio per ottimizzare l'accesso alle più comuni piattaforme di streaming.

In tal senso, è possibile accedere con una sorta di "corsia preferenziale" rispetto a servizi come:

Netflix

Hulu

Prime Video

HBO

Disney Plus

Evitando possibili blocchi oppure accedendo alle librerie di determinati paesi.

VPN Surfshark offre server dedicati, ideali per sfruttare al massimo i servizi di streaming

Chi sceglie Surfshark ottiene però molto di più rispetto a uno strumento capace di offrire il massimo a livello di streaming.

Stiamo infatti parlando di una delle VPN più apprezzate del mercato che, tra le altre cose, permette di proteggere un numero illimitato di dispositivi con un singolo account.

Possiamo, tra i tanti vantaggi, citare l'Ad & Malware blocker, che funziona bloccando tentativi di attacco informatico. Apprezzabile, in tal senso, è anche il sistema di blocco dei pop-up molesti.

Sotto il punto di vista della varietà degli indirizzi IP poi, l'infrastruttura costituita da più di 3.200 server sparsi in un centinaio di paesi offre adeguate certezze.

E per quanto riguarda il prezzo? Grazie alla promozione che interessa Surfshark, è possibile ottenere questo servizio a condizioni a dir poco convenienti.

Con la sottoscrizione biennale, infatti, è disponibile uno sconto dell'82% per questa VPN.

Di fatto, si parla di appena 2,30 al mese per una protezione su un numero illimitato di dispositivi. A tutto ciò, come se non bastasse, Surfshark aggiunge anche 2 mesi gratuiti di servizio.

