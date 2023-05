VPN su Smart TV: ecco quale usare per una connessione illimitata

Grazie ad una VPN è possibile sfruttare al massimo il proprio Smart TV, aggirando eventuali limiti geografici e accedendo a qualsiasi servizio di streaming, liberamente e senza alcun tracciamento. Le opzioni a disposizione di chi è alla ricerca di una buona VPN da utilizzare per il proprio TV sono diverse. La scelta migliore per avere una connessione illimitata, sia in termini di traffico che per quanto riguarda la banda disponibile, è una sola: NordVPN.

La VPN è oramai da tempo un punto di riferimento assoluto per tantissimi utenti in tutto il mondo. Con NordVPN è possibile accedere ad una rete VPN sicura, veloce e disponibile senza limitazioni. Con l'offerta in corso, inoltre, è possibile attivare il piano biennale di NordVPN al prezzo scontato di 3,99 euro al mese, beneficiando di 3 mesi gratis aggiuntivi per un totale di 27 mesi di sottoscrizione. L'offerta è attivabile direttamente tramite il sito ufficiale di NordVPN.

NordVPN è la scelta giusta per avere una VPN illimitata su Smart TV

Utilizzare Nord VPN su Smart TV è possibile. Il servizio è disponibile come applicazione su diversi sistemi operativi ed è scaricabile dallo store dei modelli con Android TV oltre che dallo store delle Fire TV Stick, uno dei dispositivi più utilizzati in assoluto per poter contare su di una piattaforma smart per il proprio TV. Da notare, inoltre, che NordVPN è disponibile come app anche per le console e i dispostivi Chromecast.

Per chi sceglie NordVPN c'è la possibilità di poter contare su:

una connessione protetta dalla crittografia AES a 256 bit

una politica no log che assicura l'assenza di qualsiasi forma di tracciamento

che assicura l'assenza di qualsiasi forma di tracciamento un network con migliaia di server sparsi in tutto il mondo per aggirare facilmente qualsiasi blocco all'accesso ad un servizio web

Grazie all'offerta in corso è possibile attivare NordVPN al prezzo scontato di 3,99 euro al mese, puntando sul piano biennale con 3 mesi gratis. L'offerta prevede la fatturazione anticipata oltre che la possibilità di sfruttare una garanzia di rimborso entro 30 giorni. Per tutti i dettagli è disponibile il link qui di sotto.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.