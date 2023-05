VPN su Smart TV a meno di 2 euro al mese: ecco la scelta giusta

Utilizzare una VPN su Smart TV consente l'accesso ad Internet in privacy e sicurezza permettendo, inoltre, di aggirare qualsiasi limite geografico all'accesso ad un servizio web, una funzione fondamentale per eliminare i vincoli applicati da molte piattaforme di streaming. Con una VPN, infatti, è possibile geolocalizzare la propria posizione in un altro Paese andando, ad esempio, ad effettuare l'accesso ad un servizio di streaming non disponibile in Italia. Allo stesso modo, quando si è all'estero, è possibile usare una VPN per accedere alle piattaforme di streaming disponibili solo in Italia.

Non tutte le VPN sono disponibili su Smart TV e quelle che offrono un'app dedicata non sempre garantiscono un servizio completo. Per questo motivo, è opportuno scegliere con attenzione la VPN su cui puntare. In questo momento, l'offerta giusta arriva da AtlasVPN. Questa VPN mette a disposizione dei suoi utenti app ufficiali per Android TV e Amazon Fire TV (due dei principali sistemi operativi per il settore TV). In più, con l'offerta in corso, è possibile attivare il piano biennale di AtlasVPN ad appena 1,92 euro al mese, con uno sconto dell'83% rispetto al piano mensile. Per accedere all'offerta è possibile fare riferimento al sito ufficiale di AtlasVPN.

AtlasVPN: è la scelta giusta per usare una VPN su Smart TV

Scegliere AtalsVPN significa accedere ad un servizio VPN davvero completo, ideale per l'uso su Smart TV. Questa VPN si caratterizza per:

crittografia del traffico dati e politica no log per sicurezza e privacy al top del settore

e per sicurezza e privacy al top del settore una connessione senza limiti di banda, traffico dati e tempo di utilizzo

un network di centinaia di server sparsi in tutto il mondo per una navigazione stabile, veloce e con la possibilità di aggirare facilmente qualsiasi limite geografico

Grazie all'offerta in corso è possibile attivare AtlasVPN al prezzo scontato di 1,92 euro al mese. L'offerta riguarda il piano biennale con prezzo ridotto dell'83% e spesa complessiva di circa 46 euro. Per accedere all'offerta è disponibile il link qui di sotto.

