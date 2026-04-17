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VPN su dispositivi illimitati con antivirus integrato in offerta a 1,11€ al mese

È la promozione del servizio di rete privata virtuale PrivadoVPN che ha sede in Svizzera e sfrutta la crittografia WireGuard.
VPN su dispositivi illimitati con antivirus integrato in offerta a 1,11€ al mese
È la promozione del servizio di rete privata virtuale PrivadoVPN che ha sede in Svizzera e sfrutta la crittografia WireGuard.
Federico Pisanu
Pubblicato il 17 apr 2026
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Se si è alla ricerca di una VPN da utilizzare senza limiti, potendo fare affidamento anche su un antivirus integrato per aumentare ulteriormente il livello di sicurezza online, uno dei servizi più interessanti lo offre PrivadoVPN, fornitore VPN con base in Svizzera. Al momento il piano di due anni è in offerta a 1,11 euro al mese, con in più tre mesi extra di servizio in regalo.

Uno dei principali punti di forza di PrivadoVPN è proprio la sede dell'azienda nel Paese elvetico, elemento questo che obbliga la società a rispettare una delle più severe leggi sulla tutela dei dati personali degli utenti. Inoltre, in aggiunta all'antivirus include anche il blocco della pubblicità presente nei siti web per una navigazione online di gran lunga più piacevole rispetto agli standard attuali.

Pagina offerta PrivadoVPN

privadovpn

I prezzi dei piani di PrivadoVPN

L'offerta in corso sul sito ufficiale di PrivadoVPN riguarda i piani di dodici mesi e ventiquattro mesi, disponibili rispettivamente a 1,33 euro e 1,11 euro al mese. Entrambi godono poi di tre mesi aggiuntivi di servizio in omaggio, che estendono così il periodo promozionale a 15 e 27 mesi.

Ecco il riepilogo della promozione attiva in questi giorni e valida per un periodo di tempo limitato:

  • 12 mesi di VPN su dispositivi illimitati a 1,33 euro al mese + 3 mesi extra gratuiti (88% di sconto)
  • 24 mesi di VPN su dispositivi illimitati a 1,11 euro al mese + 3 mesi extra gratuiti (90% di sconto)
  • 1 mese di VPN su dispositivi illimitati a 10,99 euro al mese (prezzo di listino)

Oltre alle caratteristiche citate qui sopra, confermiamo infine che PrivadoVPN è una VPN no-log. Che cosa significa? In breve, nessuno all'interno dell'azienda svizzera conserva i dati relativi alla connessione privata dei suoi clienti, un aspetto questo determinante per il livello non solo di sicurezza ma anche di affidabilità del servizio di rete privata virtuale.

Pagina offerta PrivadoVPN

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