VPN su Chrome: ora basta usare un'estensione del browser

Per rendere la propria connessione più sicura ed eliminare qualsiasi forma di tracciamento è necessario usare una VPN. Gli utenti che sfruttando il browser Google Chrome hanno la possibilità di utilizzare l'estensione di NordVPN per navigare in sicurezza.

Quest'estensione è un proxy VPN ed è in grado di proteggere il traffico Internet del browser andando, inoltre, a modificare l'IP dell'utente, per maggiore privacy oltre che per aggirare eventuali blocchi all'accesso a un servizio o a un sito web. C'è anche il sistema Threat Protection Lite che blocca pubblicità e link pericolosi.

L'estensione per Chrome (disponibile tramite il Chrome Web Store) è inclusa per tutti gli utenti che attivano NordVPN, la migliore VPN illimitata sul mercato. Il servizio in questione ha un costo di 3,99 euro al mese scegliendo il piano biennale. Per accedere alla promozione basta seguire il link qui di sotto.

NordVPN è la VPN per Chrome da utilizzare

NordVPN mette a disposizione degli utenti un servizio VPN senza limiti, con la protezione della crittografia, una politica no log che azzera il tracciamento e un network di migliaia di server a cui fare riferimento per spostare il proprio IP in un altro Paese.

La VPN è disponibile, come app, per tutti i principali sistemi operativi e può essere utilizzata anche come estensione per Chrome, in modo da proteggere in modo specifico il traffico Internet generato quando si utilizza il browser web.

Tutte le app e le estensioni sono accessibili attivando l'abbonamento a NordVPN. Con il piano biennale, il servizio ha un costo di 3,99 euro al mese. Per tutti gli utenti che scelgono quest'offerta c'è la fatturazione anticipata, con possibilità di pagare in 3 rate con PayPal, oltre che una garanzia di rimborso da esercitare entro 30 giorni.

Per accedere all'offerta basta seguire il link qui di sotto.

