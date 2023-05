VPN sicura ed economica? Private Internet Access la offre a 1,99€ al mese

Una navigazione sicura e criptata tramite VPN è fondamentale per proteggere i vostri dati durante la ricerca e l'accesso ai siti. Instradando le richieste verso dei server privati, è infatti possibile criptarle e rendere illeggibili a occhi indiscreti, assicurando il totale anonimato. Ciò consente anche di utilizzare un indirizzo IP diverso, corrispondente a un altro paese, per proteggere la propria posizione reale e utilizzare i siti web con restrizioni geografiche.

I servizi VPN attualmente disponibili sono diversi, ma fra i tanti potrebbe sicuramente valere la pena considerare quello di Private Internet Access. Assicura la massima riservatezza, non memorizzando i dati sull'attività dell'utente, oltre a essere sicuro, veloce e affidabile. L'offerta attuale è in sconto dell'81%, a soli 1,99€ al mese ed è valida solo per poche ore!

Navigazione sicura con la VPN di Private Internet Access

Una VPN come quella di Private Internet Access non ha nulla da invidiare ad altre più blasonate o diffuse. Sottoscrivendo l'abbonamento beneficerete di:

Sicurezza di alto livello: il servizio non memorizza alcuna attività dell'utente, come l'accesso e la cronologia. Tutti i dati di navigazione sono protetti e viene garantito il massimo della riservatezza.

il servizio non memorizza alcuna attività dell'utente, come l'accesso e la cronologia. Tutti i dati di navigazione sono protetti e viene garantito il massimo della riservatezza. Accesso da tutti i vostri dispositivi: è possibile collegare un numero illimitato di dispositivi, con un'app compatibile con le piattaforme più diffuse (Windows, MacOS, Linux, Android, iOS, Chrome, Opera e Firefox).

è possibile collegare un numero illimitato di dispositivi, con un'app compatibile con le piattaforme più diffuse (Windows, MacOS, Linux, Android, iOS, Chrome, Opera e Firefox). Godetevi i contenuti in rete senza limitazioni: l'utilizzo di un indirizzo IP differente consente di accedere ai siti con restrizioni geografiche sia dall'Italia che all'estero, se siete in viaggio. Con migliaia di server presenti in 60 paesi, è possibile fruire di spettacoli, musica, film, app e tanto altro, a prescindere da dove vi troviate.

l'utilizzo di un indirizzo IP differente consente di accedere ai siti con restrizioni geografiche sia dall'Italia che all'estero, se siete in viaggio. Con migliaia di server presenti in 60 paesi, è possibile fruire di spettacoli, musica, film, app e tanto altro, a prescindere da dove vi troviate. Blocco degli annunci incluso: siete stanchi dei soliti pop-up e delle pubblicità, delle volte anche malevole, che compaiono durante la navigazione in un sito web? La VPN di Private Internet Access li bloccherà in automatico, e con loro, anche i tracker, per assicurare una privacy veramente completa.

siete stanchi dei soliti pop-up e delle pubblicità, delle volte anche malevole, che compaiono durante la navigazione in un sito web? La VPN di Private Internet Access li bloccherà in automatico, e con loro, anche i tracker, per assicurare una privacy veramente completa. Funzionalità avanzate: blocco automatico, split tunneling, supporto torrenting, impostazioni flessibili e tanto altro.

blocco automatico, split tunneling, supporto torrenting, impostazioni flessibili e tanto altro. Assistenza sempre presente: 24 ore al giorno per tutti i giorni della settimana.

Non manca una garanzia di rimborso che è possibile richiedere entro i 30 giorni dalla sottoscrizione dell'abbonamento. Sfruttate ora l'offerta prima che scada!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.