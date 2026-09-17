VPN senza limiti per 28 mesi: la promo di NordVPN è quella giusta

La scelta giusta per una nuova VPN senza limiti da attivare a settembre 2026 è rappresentata da NordVPN che, da tempo, è un punto di riferimento assoluto per chi ha bisogno di un servizio di questo tipo.

Grazie alla promo in corso in questo momento, NordVPN è ora disponibile con un prezzo ridotto fino a 3,37 euro al mese. L'offerta è legata al piano biennale con 4 mesi extra, grazie al mese aggiuntivo garantito dal codice BLAZE4MO, da aggiungere al momento dell'attivazione.

Per sfruttare la promo è sufficiente raggiungere il sito ufficiale di NordVPN, accessibile dal box qui di sotto. Per tutti i nuovi utenti c'è sempre una garanzia di rimborso, valida per i primi 30 giorni dal momento dell'attivaizone.

L'offerta di NordVPN

Scegliere NordVPN significa poter contare su una VPN senza limiti con le seguenti caratteristiche:

crittografia del traffico dati, per un accesso protetto a Internet anche se si sta utilizzando una rete non privata, come potrebbe essere il Wi-Fi di un aeroporto o di un hotel

per un accesso protetto a Internet anche se si sta utilizzando una rete non privata, come potrebbe essere il Wi-Fi di un aeroporto o di un hotel un accesso senza tracciamento a Internet , grazie a una politica zero log che elimina

, grazie a una politica zero log che elimina network di migliaia di server sparsi in tutto il mondo , in modo da poter scegliere un server situato in un altro Paese per spostare il proprio IP ed evitare blocchi su base geografica durante la navigazione

, in modo da poter scegliere un server situato in un altro Paese per spostare il proprio IP ed evitare blocchi su base geografica durante la navigazione navigazione da 10 dispositivi in contemporanea, utilizzando lo stesso account

Per attivare NordVPN è ora possibile premere sul box qui di sotto. Grazie allo sconto in corso, la VPN è disponibile con un prezzo ridotto a 3,37 euro al mese, scegliendo il piano di 24 mesi con 4 mesi extra (con il codice BLAZE4MO). Il servizio prevede sempre 30 giorni di garanzia di rimborso. La promo è valida solo per un breve periodo di tempo.

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