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VPN senza limiti con soli 1,59 euro al mese: è il momento di scegliere Total VPN

Total VPN è la scelta giusta per una nuova VPN illimitata per l'accesso a Internet: ora costa 1,59 euro al mese.
VPN senza limiti con soli 1,59 euro al mese: è il momento di scegliere Total VPN
Total VPN è la scelta giusta per una nuova VPN illimitata per l'accesso a Internet: ora costa 1,59 euro al mese.
Davide Raia
Pubblicato il 9 apr 2026
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Total VPN è, sempre di più, un punto di riferimento del settore delle VPN, garantendo una connessione veloce e sicura ma con un prezzo accessibile. Sfruttando il piano annuale, infatti, il servizio è ora disponibile in sconto a 1,59 euro al mese, per una spesa complessiva di appena 19 euro. L'offerta include anche l'accesso a Total Adblock e a TotalAV, il servizio antivirus dell'azienda. Per sfruttare la promozione basta visitare il sito ufficiale di TotalVPN, qui di sotto. La promo è valida solo per un periodo di tempo limitato e solo seguendo la procedura di attivazione qui di sotto.

Attiva qui l'offerta di Total VPN

Perché scegliere Total VPN

Con Total VPN è possibile accedere a una VPN sicura e dall'ottimo rapporto qualità/prezzo. Il servizio prevede la possibilità di criptare il traffico dati, per rendere la connessione sicura, e l'accesso a un network di server che copre diversi Paesi in tutto il mondo, con la possibilità di aggirare blocchi geografici durante l'uso della connessione.

Il servizio permette all'utente di navigare senza tracciamento della propria attività, grazie a una politica no log, e garantisce la possibilità di accesso alla rete da più dispositivi in contemporanea, sfruttando le app messe a disposizione dal servizio.

La VPN in questione è disponibile con un prezzo ridotto a 1,59 euro al mese, con la possibilità di scegliere il piano annuale, per una spesa complessiva di 19 euro. L'offerta include anche 30 giorni di tempo per esercitare la garanzia di rimborso. Da segnalare anche che chi attiva la VPN potrà sfruttare anche servizi aggiuntivi come Total Adblock e TotalAV.

Per sfruttare la promozione basta premere sul box qui di sotto e seguire la procedura guidata per l'attivazione dell'offerta, in modo da poter iniziare subito a utilizzare Total VPN per una navigazione sicura e senza limitazioni.

Attiva qui l'offerta di Total VPN

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