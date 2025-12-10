Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Guide
Notizie
Software
Tutorial
Aree
magazine
About

VPN senza limiti a poco più di 1 euro al mese: ora è possibile, ecco come

Con l'offerta in corso, PrivadoVPN è ora disponibile con un prezzo ridotto fino a 1,11 euro al mese: ecco la promo che cambia tutto.
VPN senza limiti a poco più di 1 euro al mese: ora è possibile, ecco come
Con l'offerta in corso, PrivadoVPN è ora disponibile con un prezzo ridotto fino a 1,11 euro al mese: ecco la promo che cambia tutto.
Davide Raia
Pubblicato il 10 dic 2025
Link copiato negli appunti

La VPN giusta da attivare a dicembre 2025 non può che essere PrivadoVPN. Il servizio è protagonista di una promo da cogliere al volo con il 90% di sconto, scegliendo il piano biennale con 3 mesi gratis aggiuntivi, per un totale di 27 mesi di utilizzo senza limiti della rete VPN.

In questo modo, la VPN è ora disponibile con un prezzo ridotto fino a 1,11 euro al mese risultando una delle opzioni più complete e convenienti attualmente attivabili sul mercato.

Per accedere alla promo basta raggiungere il sito ufficiale di PrivadoVPN. L'offerta include 30 giorni di garanzia di rimborso. L'offerta è valida solo per un breve periodo di tempo.

Attiva qui l'offerta di PrivadoVPN

privadovpn

La VPN da scegliere oggi

Con PrivadoVPN è possibile accedere a una VPN completa e ricca di vantaggi, caratterizzata dalla crittografia del traffico dati e da una politica zero log, per navigare senza tracciamento.

Da segnalare anche un network di server che copre diversi Paesi al mondo, permettendo agli utenti di "spostare" il proprio IP in un altro Paese e, quindi, di evitare blocchi geografici online.

La VPN è utilizzabile da 10 dispositivi in contemporanea, sfruttando le app messe a disposizione da PrivadoVPN. Da segnalare il blocco degli annunci pubblicitari e la protezione delle minacce, elementi che vanno a completare il servizio della VPN.

Grazie alla promo in corso, PrivadoVPN diventa oggi la soluzione giusta per attivare una nuova VPN. Il costo del servizio si riduce fino a 1,11 euro al mese andando a scegliere il piano biennale con 3 mesi aggiuntivi e con 30 giorni di garanzia di rimborso.

Per accedere subito alla promozione basta premere sul box qui di sotto e seguire la procedura di attivazione online. L'offerta è valida solo per un breve periodo e solo tramite il sito ufficiale di PrivadoVPN.

Attiva qui l'offerta di PrivadoVPN

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Se vuoi aggiornamenti su Privacy e sicurezza inserisci la tua email nel box qui sotto:

Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Ti consigliamo anche

VPN, adblock e antivirus: il pacchetto sicurezza firmato TotalAV scontato dell'80%
VPN

VPN, adblock e antivirus: il pacchetto sicurezza firmato TotalAV scontato dell'80%
La migliore VPN oggi costa meno con lo sconto del 61% e 4 mesi extra
VPN

La migliore VPN oggi costa meno con lo sconto del 61% e 4 mesi extra
Surfshark è la migliore VPN da scegliere a dicembre 2025: il prezzo è super
VPN

Surfshark è la migliore VPN da scegliere a dicembre 2025: il prezzo è super
La migliore VPN da attivare a dicembre costa meno di 2 euro al mese: ecco la promo
VPN

La migliore VPN da attivare a dicembre costa meno di 2 euro al mese: ecco la promo