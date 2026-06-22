VPN senza limiti a poco più di 1 euro al mese: è perfetta per l'estate 2026

PrivadoVPN è la scelta giusta per una nuova VPN illimitata e sicura. Il servizio in questione, infatti, garantisce un accesso completo a una rete VPN protetta dalla crittografia e con un network di server che copre svariati Paesi in tutto il mondo. A rendere ancora più interessante questa VPN è il prezzo: con la promo in corso e lo sconto del 90%, infatti, il servizio è ora disponibile con un prezzo ridotto fino a 1,11 euro al mese. L'offerta è accessibile tramite il box qui di sotto, raggiungendo il sito ufficiale di PrivadoVPN, e include 30 giorni di garanzia di rimborso. La promo è valida solo per un breve periodo.
Una VPN illimitata con poco più di 1 euro al mese
Con PrivadoVPN è possibile accedere alla soluzione giusta per una nuova VPN illimitata. Tra le caratteristiche del servizio proposto troviamo:
- la possibilità di criptare il traffico dati per accedere a Internet in sicurezza
- una politica no log che assicura l'assenza di qualsiasi forma di tracciamento
- un network di migliaia di server sparsi in tutto il mondo per poter spostare il proprio IP e aggirare blocchi su base geografica
- la possibilità di usare la VPN da 10 dispositivi senza limitazioni
Con la nuova offerta in corso, PrivadoVPN è ora disponibile con un prezzo ridotto fino a 1,11 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 3 mesi extra, per un totale di 27 mesi di garanzia. Da segnalare anche la possibilità di sfruttare 30 giorni di garanzia di rimborso.
L'offerta è disponibile tramite il box qui di sotto. Per accedere subito alla promo basta premere sul box qui di sotto. Lo sconto è valido solo per un breve periodo di tempo e solo in caso di attivazione della VPN tramite il sito ufficiale di PrivadoVPN.
Se vuoi aggiornamenti su Privacy e sicurezza inserisci la tua email nel box qui sotto: