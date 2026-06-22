VPN senza limiti a poco più di 1 euro al mese: è perfetta per l'estate 2026

PrivadoVPN è la scelta giusta per una nuova VPN illimitata e sicura. Il servizio in questione, infatti, garantisce un accesso completo a una rete VPN protetta dalla crittografia e con un network di server che copre svariati Paesi in tutto il mondo. A rendere ancora più interessante questa VPN è il prezzo: con la promo in corso e lo sconto del 90%, infatti, il servizio è ora disponibile con un prezzo ridotto fino a 1,11 euro al mese. L'offerta è accessibile tramite il box qui di sotto, raggiungendo il sito ufficiale di PrivadoVPN, e include 30 giorni di garanzia di rimborso. La promo è valida solo per un breve periodo.

Una VPN illimitata con poco più di 1 euro al mese

Con PrivadoVPN è possibile accedere alla soluzione giusta per una nuova VPN illimitata. Tra le caratteristiche del servizio proposto troviamo:

la possibilità di criptare il traffico dati per accedere a Internet in sicurezza

per accedere a Internet in sicurezza una politica no log che assicura l'assenza di qualsiasi forma di tracciamento

che assicura l'assenza di qualsiasi forma di tracciamento un network di migliaia di server sparsi in tutto il mondo per poter spostare il proprio IP e aggirare blocchi su base geografica

sparsi in tutto il mondo per poter spostare il proprio IP e aggirare blocchi su base geografica la possibilità di usare la VPN da 10 dispositivi senza limitazioni

Con la nuova offerta in corso, PrivadoVPN è ora disponibile con un prezzo ridotto fino a 1,11 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 3 mesi extra, per un totale di 27 mesi di garanzia. Da segnalare anche la possibilità di sfruttare 30 giorni di garanzia di rimborso.

L'offerta è disponibile tramite il box qui di sotto. Per accedere subito alla promo basta premere sul box qui di sotto. Lo sconto è valido solo per un breve periodo di tempo e solo in caso di attivazione della VPN tramite il sito ufficiale di PrivadoVPN.

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