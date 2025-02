VPN: privacy e sicurezza online a meno di 2€ al mese con PIA

In Italia, nel panorama VPN, si sta facendo largo il servizio di rete privata virtuale Private Internet Access, meglio noto come PIA. Trasparenza, sicurezza e funzioni avanzate la rendono uno dei migliori servizi dell'intero settore.

Tra le altre cose, il piano di due anni si trova attualmente in offerta a 1,99 euro al mese, grazie all'81% di sconto. La promozione attuale prevede inoltre 2 mesi extra gratuiti e una garanzia di rimborso della durata di 30 giorni.

Le principali funzioni della VPN di Private Internet Access (PIA)

Il servizio VPN di PIA è tra i pochi in circolazione a offrire un'applicazione 100% open-source. Da tempo è noto ormai che il codice open-source presenti meno vulnerabilità e diminuisca in modo sensibile il rischio di violazione dei dati. Inoltre, non solo il codice è disponibile al pubblico, ma può anche essere esaminato o verificato da chiunque, per il massimo della trasparenza.

Vi sono poi altre funzionalità avanzate di privacy, come ad esempio una rigorosa politica no-log, l'utilizzo dei protocolli VPN OpenVPN e WireGuard, un ad-blocker integrato basato su DNS proprietari, uno split tunneling avanzato e l'opzione kill switch per la protezione avanzata dei propri dati in caso di momentanea interruzione della VPN.

Con la VPN di Private Internet Access si ottengono inoltre un monitoraggio avanzato per trovare eventuali violazioni di dati legate al proprio indirizzo e-mail, il blocco del tracciamento dei dati e un'assistenza clienti via e-mail e live chat disponibile 24 ore su 24, sette giorni su sette.

Il piano di due anni della VPN illimitata di PIA è disponibile al prezzo scontato di 1,99 euro al mese per 24 mesi. L'offerta in corso, che prevede uno sconto dell'81%, include anche2 mesi extra di servizio in regalo. Infine, qualora non dovesse soddisfare le proprie aspettative iniziali, si può sempre richiedere il rimborso entro un massimo di 30 giorni dalla data di acquisto.

