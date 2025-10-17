Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Guide
Notizie
Software
Tutorial
Aree
magazine
About

VPN premium a meno di 2 euro al mese: l'offerta di Surfshark è imperdibile

VPN premium a meno di 2 euro al mese: l'offerta di Surfshark è imperdibile
Davide Raia
Pubblicato il 17 ott 2025
Link copiato negli appunti

Una VPN premium e illimitata con un costo inferiore a 2 euro al mese: ora è possibile grazie alla promozione di Surfshark che mette a disposizione dei suoi utenti il piano biennale con 3 mesi extra, per un totale di 27 mesi di abbonamento. Il costo è di 1,99 euro al mese con 30 giorni di garanzia di rimborso. L'offerta è disponibile tramite il sito ufficiale di Surfshark, qui di sotto.

Attiva qui Surfshark

VPN Surfshark Starter

Surfshark è la VPN giusta da scegliere oggi

Con Surfshark è possibile accedere a una VPN illimitata con la protezione della crittografia e con una politica no log per navigare in sicurezza e senza tracciamento, anche quando l'accesso a Internet avviene utilizzando una connessione non sicura, come, ad esempio, una rete Wi-Fi pubblica.

Il servizio, inoltre, mette a disposizione dei suoi utenti un network di migliaia di server VPN, che copre decine e decine di Paesi. In questo modo diventa facilissimo aggirare blocchi geografici online, evitando le censure.

Basta selezionare un server VPN situato in un altro Paese per poter poi avviare la connessione co un IP diverso e, quindi, navigare senza blocchi e censure legate al luogo di provenienza della connessione a Internet dell'utente. Surfshark è utilizzabile da più dispositivi in contemporanea e senza limiti di banda.

Con la promozione in corso, il servizio è ora disponibile con un prezzo ridotto fino a 1,99 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 3 mesi aggiuntivi. In questo modo, la VPN potrà essere utilizzata per un totale di 27 mesi.

L'offerta in questione prevede sempre 30 giorni di garanzia di rimborso. Per verificare le condizioni e attivare la promozione è sufficiente premere sul box qui di sotto. Con 30 centesimi in più è possibile passare al piano One che include servizi extra come il sistema antivirus e antimalware.

Attiva qui Surfshark

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Se vuoi aggiornamenti su Privacy e sicurezza inserisci la tua email nel box qui sotto:

Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Ti consigliamo anche

La migliore VPN è in offerta e ora costa meno di 3 euro al mese (-74%)
VPN

La migliore VPN è in offerta e ora costa meno di 3 euro al mese (-74%)
Come vedere Italia-Israele in streaming dall'estero
VPN

Come vedere Italia-Israele in streaming dall'estero
Connessione veloce e senza censure: questa VPN è imbattibile
VPN

Connessione veloce e senza censure: questa VPN è imbattibile
Viaggi, streaming e risparmio: scopri l’offerta NordVPN d’autunno
VPN

Viaggi, streaming e risparmio: scopri l’offerta NordVPN d’autunno