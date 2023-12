VPN pluripremiata a meno di 2 caffè al mese (nuova offerta)

Molte persone sono alla ricerca di una VPN di qualità a un costo concorrenziale. Il periodo migliore per trovare offerte interessanti su un servizio di questo tipo è proprio a Natale, quando le aziende lanciano i prezzi più bassi dell'anno. Come ha fatto Surfshark, che sta offrendo il suo piano di due anni a partire da 1,99€ al mese, con sconti fino all'82%. E in più i nuovi clienti hanno diritto a 4 mesi extra in regalo.

Surfshark VPN è una delle migliori VPN per rapporto qualità-prezzo. Tutto merito di un prezzo ultra-concorrenziale e delle tante funzionalità pensate per la sicurezza dei dati degli utenti.

Con Surfshark il piano di due anni parte a meno di 2€ al mese

Il prezzo di 1,99€ è riferito al piano Starter, che include una VPN sicura, il blocco degli annunci e quello dei pop-up dei cookie. Si tratta del piano ideale per la maggior parte delle persone che navigano online e non hanno esigenze particolari.

Per affiancare alla VPN un servizio antivirus di qualità, attivo 24 ore su 24, e il monitoraggio del dark web, occorre attivare il piano One, oggi in offerta a 2,69€ al mese grazie allo sconto dell'82%. Anche in questo caso i nuovi clienti beneficiano di 4 mesi extra gratuiti.

C'è infine One+, il piano più completo di Surfshark, che a tutti i vantaggi dei piani Starter e One aggiunge il servizio di rimozione delle informazioni personali dai database delle aziende di terze parti. Il prezzo è di 3,99€ al mese per i primi 2 anni, con 4 mesi extra di servizio in regalo.

Il piano di due anni di Surfshark VPN è in offerta a soli 1,99€ al mese per 24 mesi, a cui si aggiungono 4 mesi aggiuntivi gratuiti. E se l'offerta non dovesse soddisfarti, hai diritto al rimborso completo entro 30 giorni dall'acquisto.

