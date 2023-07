VPN: perché è l'oggetto più prezioso da portare in vacanza

Hai messo tutto in valigia? Powerbank, libri, crema solare, ecc.? Ecco, ora ti manca solo una cosa da portare in vacanza: una VPN, cioè il servizio che ti consente di navigare in anonimato su Internet e in completa sicurezza.

Prima di spiegarti perché è l'oggetto più prezioso da avere con sé, soprattutto quando parti in ferie, ti segnaliamo la super offerta di oggi di Surfshark: 82% di sconto sul piano di due anni e in regalo due mesi extra, per una spesa complessiva di 59,76 euro in 26 mesi. Che significa anche 2,30 euro al mese per 24 mesi più altri 2 mesi gratis.

Perché una VPN è fondamentale in vacanza

Arrivi all'aeroporto, vedi la solita fila di fronte al tuo gate anche se è chiuso. Ne approfitti così per sederti e restare informato sulle ultime notizie nel mondo o per una sbirciatina sui social. E cosa fai? Ti colleghi alla rete Wi-Fi pubblica dell'aeroporto, facendo il regalo più grande agli eventuali cybercriminali presenti in aeroporto. Come risolvere? Collegandoti alla stessa rete Wi-Fi con una VPN.

Dopo il volo aereo non vedi l'ora di raggiungere l'hotel per il check-in e riposarti un po'. Ed è appena ti sdrai sul letto che hai la tentazione di collegarti alla rete Wi-Fi aperta dell'albergo. Indovina un po'? La rete dell'albergo non è più sicura di quella dell'aeroporto, ecco perché è importante anche stavolta che ti colleghi a Internet tramite una VPN.

Surfshark ti aiuta a proteggere la tua privacy impedendo ai tracker di terze parti di controllare la tua attività online. Non solo, perché benefici anche di una doppia protezione aggiuntiva grazie all'autenticazione a due fattori e il blocco degli annunci pubblicitari. E la puoi usare su un numero illimitato di dispositivi.

Approfitta dell'offerta estiva di Surfshark per risparmiare l'82% sul piano di due anni e ottenere due mesi extra gratis.

