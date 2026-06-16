VPN per proteggere PC e Mac: è il momento di puntare su NordVPN (-76%)

Una VPN è fondamentale per proteggere la connessione ed è una delle app che non può mancare dal proprio computer Windows e dal proprio Mac, soprattutto dai portatili che si utilizzano in mobilità e che possono collegarsi a hotspot Wi-Fi pubblici, con una connessione non privata.

Il servizio giusto da scegliere oggi è NordVPN, che da anni è un riferimento assoluto per tutti gli utenti alla ricerca di un modo semplice ed efficace per proteggere la connessione ed aggirare blocchi su base geografica durante la navigazione.

La promo in corso garantisce uno sconto del 76% sul costo della VPN, scegliendo il piano di 24 mesi con 4 mesi extra, per un totale di 28 mesi di utilizzo. Questa promozione permette di ridurre il costo della VPN fino a 3,37 euro al mese. Per accedere allo sconto basta visitare il sito ufficiale di NordVPN, qui di sotto.

Una VPN completa per proteggere PC e Mac

Con NordVPN è possibile sfruttare una connessione protetta dalla crittografia, con una politica no log e un network di migliaia di server VPN, per aggirare eventuali blocchi su base geografica durante la connessione.

Il servizio prevede la possibilità di navigare da 10 dispositivi in contemporanea, senza limitazioni di banda e traffico dati, con un solo account. Di conseguenza, è possibile proteggere PC Windows e Mac in modo semplice ed efficace, estendendo la protezione della VPN anche a smartphone e tablet Android, iPhone e iPad.

La promo in corso, con lo sconto del 76%, permette di iniziare a usare NordVPN con un prezzo che si riduce a 3,37 euro al mese, scegliendo il piano di 28 mesi con 30 giorni di garanzia di rimborso. La promo è disponibile di seguito ed è valida solo per un breve periodo, per tutti i nuovi utenti che attivano il servizio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.