VPN per prenotare voli: bastano 3,79 euro al mese per risparmiare

Il ricorso a una VPN per prenotare voli sta diventando una strategia sempre più diffusa per i viaggiatori che intendono contrastare il caro prezzi dei biglietti oltre che gli algoritmi dei vari siti web di prenotazione che, sfruttando il tracciamento dell'attività online degli utenti, rincarano il costo del biglietto in modo personalizzato.

Per evitare il tracciamento e contrastare il caro biglietti è possibile ricorrere a una VPN per prenotare voli. La soluzione giusta, in questo momento, è rappresentata da NordVPN che, grazie all'offerta Back to School, è disponibile con uno sconto fino al 65%.

Sfruttando la promozione in corso, quindi, è possibile accedere alla VPN con una spesa di 3,79 euro al mese, invece che 12,99 euro al mese, andando ad attivare il piano biennale con 3 mesi gratis extra, per una sottoscrizione di 27 mesi. L'offerta è disponibile tramite il sito ufficiale di NordVPN.

VPN per prenotare voli a basso costo: ecco perché scegliere NordVPN

NordVPN ha tutto quello che serve a chi cerca una VPN per prenotare voli a basso costo. Il servizio include:

la protezione del traffico dati con la crittografia e una politica no log per azzerare il tracciamento

e una per azzerare il tracciamento la possibilità di geolocalizzare la posizione in un altro Paese , scegliendo tra un network di oltre 5.000 server sparsi in tutto il mondo

, scegliendo tra un network di sparsi in tutto il mondo una connessione senza limiti di banda

Cambiando Paese, modificando l'indirizzo IP, e anonimizzando la connessione, quindi, sarà possibile evitare il tracciamento e prenotare voli senza costi aggiuntivi.

NordVPN, grazie alla promozione Back to School, costa 3,79 euro al mese. L'offerta riguarda il piano biennale con 3 mesi gratis, per un totale di 27 mesi. Il servizio prevede la fatturazione anticipata (con possibilità di pagare in 3 rate con PayPal) e una Garanzia di rimborso da esercitare entro 30 giorni dall'attivazione. È anche possibile aggiungere 1 TB in cloud con appena 2 euro in più ogni mese.

