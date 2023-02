VPN per PC: ecco 3 motivi per scegliere AtlasVPN

Scegliere una buona VPN da utilizzare sul proprio PC richiedere una valutazione attenta di pregi e difetti dei vari servizi VPN attualmente disponibili. Una delle opzioni più interessanti su cui puntare in questo momento è AtlasVPN. Si tratta di un servizio completo e vantaggioso, in grado di garantire standard di sicurezza e privacy elevati ed una connessione senza limiti di velocità. Un ulteriore punto di forza di AtlasVPN è il costo. Con l'offerta in corso, infatti, è possibile attivare il servizio con una spesa di 1,61 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 3 mesi gratis aggiuntivi. L'offerta è disponibile direttamente online, tramite il sito di AtlasVPN.

AltasVPN: ecco 3 motivi per sceglierla come VPN per il proprio PC

Chi è alla ricerca di una nuova VPN per il proprio PC può valutare con attenzione AtlasVPN. Il servizio è tra i più completi sul mercato e garantisce tanti vantaggi ai suoi utenti. Ci sono almeno 3 buoni motivi per utilizzare AtlasVPN come VPN per il proprio PC. Eccoli:

focus su sicurezza e privacy; come tutte le migliori VPN, anche AtlasVPN si concentra in particolare sulla sicurezza dei dati dell'utente, grazie alla crittografia del traffico dati, e sulla sua privacy, con una politica no log che assicura l'assenza di un tracciamento delle sue attività

velocità di connessione elevata ; l'accesso ad Internet tramite AtlasVPN avviene senza limitazioni alla banda e con un traffico dati illimitato; in sostanza, da PC, è possibile utilizzare al massimo la connessione di casa per navigare in Internet senza rallentamenti e, quindi, accedere a tutti i servizi web in modo ottimale

; l'accesso ad Internet tramite AtlasVPN avviene senza limitazioni alla banda e con un traffico dati illimitato; in sostanza, da PC, è possibile utilizzare al massimo la connessione di casa per navigare in Internet senza rallentamenti e, quindi, accedere a tutti i servizi web in modo ottimale possibilità di aggirare le limitazioni geografiche dei servizi web; una delle principali funzioni di una VPN è quella di aggirare i blocchi all'accesso ai servizi web quando ci si connette da alcuni Paesi; si tratta di una pratica molto diffusa tra le piattaforme di streaming ad esempio; con AtlasVPN è possibile sfruttare un network di centinaia di server (oltre 750) sparsi in 38 Paesi per raggiungere l'obiettivo di evitare i blocchi geografici

C'è un ulteriore vantaggio per chi sceglie AtlasVPN come VPN per il proprio PC. Attualmente, infatti, il servizio è proposto a prezzo scontato. Scegliendo il piano biennale, infatti, ci sono 3 mesi gratis aggiuntivi (per 27 mesi di sottoscrizione complessiva) con una spesa di appena 43 euro (pagabili anche con PayPal). Di conseguenza, il costo effettivo per l'accesso ad AtlasVPN è di 1,61 euro al mese.

L'offerta è a tempo limitato ed è valida per tutti nuovi utenti. Con il piano biennale è possibile ottenere uno sconto dell'83% rispetto al costo del piano mensile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.