VPN per PC: come scegliere e scaricare quella giusta

Utilizzare una VPN su PC può tornare molto utile in diversi contesti. La possibilità di accedere ad Internet in modo privato (soprattutto in mobilità quando si utilizza un notebook) o anche di poter aggirare eventuali limiti geografici imposti dal provider di un servizio rende l'utilizzo di una VPN sempre più essenziale.

Scegliere la VPN giusta da utilizzare su PC richiede un'analisi di diversi elementi. Una buona VPN, infatti, deve garantire la massima sicurezza (con la crittografia dei dati della connessione e una politica no log con l'assenza di un tracciamento dell'utente) e non deve avere limiti alla connessione (sia di velocità che di traffico). Con una VPN gratis, purtroppo, questi due requisiti non vengono soddisfatti.

La scelta della VPN per PC, quindi, deve passare per l'analisi delle varie opzioni disponibili sul mercato. Tra queste opzioni c'è Atlas VPN, vero e proprio punto di riferimento del settore sia per la qualità del servizio offerto che per il costo, ridotto grazie allo sconto fino all'81% disponibile con l'offerta del momento.

Attualmente, infatti, Atlas VPN presenta un costo di 1,81 euro al mese scegliendo il piano biennale che prevede una spesa complessiva di circa 43 euro. L'offerta in questione è attivabile dal link qui di sotto da cui è anche possibile scaricare la VPN ed iniziare subito ad utilizzarla sul PC:

Atlas VPN per PC: ecco perché conviene sceglierla

Con Atlas VPN si può accedere ad un servizio completo che soddisfa tutti i requisiti richiesti da una buona VPN. La sicurezza è garantita dalla crittografia AES a 256 bit e da uno strumento integrato che blocca in automatico i malware oltre che da una politica no log che garantisce l'assenza di un tracciamento.

La connessione, inoltre, è senza limiti di banda e di traffico e può contare su di una rete di oltre 750 server dislocati in tutto il mondo. Il servizio è accessibile da tutte le piattaforme e con un numero illimitato di dispositivi per account permettendo di aggirare qualsiasi limite geografico posto dal provider alla connessione.

Con l'offerta in corso, è possibile scaricare Atlas VPN per PC con costi davvero ridotti. Scegliendo il piano biennale (dal costo di 43 euro), infatti, si può beneficiare di uno sconto dell'81% e, quindi, si andrà a registrare una spesa di appena 1,81 euro al mese. L'offerta è attivabile direttamente online, dal link qui di sotto:

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.