VPN per lo streaming veloce e sicura a 2,19€ al mese con CyberGhost

Fino alle 23:59 di oggi, mercoledì 8 marzo, puoi attivare la VPN di CyberGhost in sconto dell'82% se scegli il piano di 2 anni. Nell'offerta sono inclusi anche due mesi gratuiti. Al termine del periodo promozionale (26 mesi), pagherai soli 56,94 euro all'anno, quindi circa 5 euro al mese.

CyberGhost: 26 mesi a soli 56,94 euro (due sono gratis)

Quasi 9.000 server VPN in 91 Paesi diversi progettati per offrire una visione eccellente di qualsiasi evento in streaming, grazie a velocità fuori dal comune rispetto a quelle offerte dagli altri competitor. Un supporto multi-piattaforma esteso a PC Windows, Mac, Android TV, Fire TV, iPhone, smartphone Android e dispositivi Linux. Una politica No Log chiara e sicura, confermata anche da tutta una serie di controlli indipendenti. E in più un'assistenza clienti dedicata 24 ore su 24, sette giorni su sette, per ottenere risposte rapide. Tutto questo è CyberGhost, oggi in offerta speciale. Affrettati però, perché la promozione non sarà valida ancora per molto.

Incluso nel prezzo anche la funzione di monitoraggio ID Guard, grazie alla quale rimani aggiornato in tempo reale su eventuali violazioni di dati relativi a credenziali di accesso o email.

Con CyberGhost hai una rete VPN progettata per la visione di eventi live in streaming, nonché una sicurezza offerta da una ferrea politica No Log seguita dall'azienda specializzata nei servizi VPN. Hai ancora poche ore per sfruttare lo sconto dell'82% sul piano di due anni, approfittane ora.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.