VPN per evitare phishing e altre truffe online in sconto del 73%

Una VPN è un servizio di rete privata virtuale che consente di evitare attacchi di phishing e altre truffe online, mascherando l'indirizzo IP dell'utente e la sua posizione, rendendolo così invisibile agli occhi di hacker e malintenzionati. Tra le migliori attualmente disponibili si annovera NordVPN, ora in offerta a partire da 3,09 euro al mese per due anni grazie al 73% di sconto.

La promozione in corso sui piani della durata di 24 mesi di NordVPN prevede anche tre mesi extra di servizio in regalo, più una garanzia di rimborso di 30 giorni. Scegliendo uno tra gli account Plus e Ultimate si beneficerà di Threat Protection Pro, la soluzione anti-phishing dell'azienda in grado di bloccare pubblicità, malware e tracker web durante la navigazione in Internet.

Come NordVPN aiuta a contrastare le truffe online

NordVPN è l'unica app VPN ad aver ottenuto la certificazione come software anti-phishing, in seguito al test condotto dalla società indipendente AV-Comparatives. Il suo fiore all'occhiello è Threat Protection Pro, funzionalità proprietaria inclusa nei piani Plus e Ultimate capace di rilevare almeno l'85% dei siti di phishing.

Per chi non lo sapesse, il phishing è un attacco informatico messo in piedi dagli hacker, i quali cercano di raggirare le persone comuni spacciandosi per un'organizzazione affidabile (come può essere ad esempio una banca) al fine di estorcere agli utenti ignari i loro dati sensibili. In genere il phishing avviene attraverso e-mail, messaggi o il reindirizzamento ad un sito di phishing.

Con lo strumento Threat Protection è possibile dormire sonni tranquilli, dal momento che permette di bloccare gli URL di phishing, rilevare i download malevoli, ricevere avvisi di truffa e frode, segnalare falsi siti di acquisti e proteggere i propri dati sensibili.

L'offerta di NordVPN, che consente di risparmiare il 73% sui piani di due anni, è valida fino al 14 maggio 2025.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.