VPN per connettersi dall'estero senza blocchi e censure: ecco quale attivare oggi

Per una VPN da usare durante un viaggio all'estero è possibile puntare su NordVPN: si tratta della scelta migliore in questo momento, ecco il perché.
Davide Raia
Pubblicato il 2 ott 2025
Durante un viaggio all'estero è utile avere una VPN illimitata, in modo da poter navigare in sicurezza, sfruttando la possibilità di criptare il traffico dati, e aggirare blocchi e censure online basate sulla posizione geografica.

La soluzione giusta per una VPN da usare all'estero è, senza dubbio, NordVPN. Il servizio in questione è oggi disponibile in offerta con un prezzo ridotto a 2,98 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 4 mesi aggiuntivi (grazie al codice sconto BLAZE1MO da aggiungere al momento dell'attivazione).

Per attivare subito la VPN basta raggiungere il sito ufficiale di NordVPN, qui di sotto. Il servizio include anche 30 giorni di garanzia di rimborso permettendo all'utente di poter provare la VPN e, eventualmente, richiedere un rimborso.

La VPN per chi viaggia all'estero è NordVPN

Con NordVPN è possibile accedere alla VPN giusta per poter navigare dall'estero senza problemi. Il servizio mette a disposizione dei suoi utenti un network di migliaia di server sparsi in tutto il mondo. In questo modo, al momento dell'avvio della connessione con rete VPN, è possibile scegliere il Paese da cui connettersi e, quindi, andare a "spostare" il proprio IP per navigare senza intoppi e blocchi geografici.

Da notare anche la possibilità di utilizzare la VPN da 10 dispositivi in contemporanea (sfruttando le app di NordVPN) per poter restare connessi dall'estero senza problemi, anche quando si viaggia in gruppo o si hanno più dispositivi. In aggiunta, è disponibile la possibilità di criptare il traffico dati in modo da accedere a Internet in sicurezza anche quando si utilizza una rete non sicura, come un Wi-Fi pubblico.

Con l'offerta in corso su NordVPN è ora possibile attivare la VPN con un prezzo ridotto fino a 2,98 euro al mese, puntando sul piano di 24 mesi che include 4 mesi aggiuntivi, grazie al codice sconto BLAZE1MO. L'offerta è disponibile di seguito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

