VPN per Chat GPT: con Surfshark bastano 2,30 euro al mese grazie all'offerta di oggi

Il blocco di Chat GPT in Italia ha accesso l'attenzione sulle VPN, strumento di facile utilizzo per aggirare il divieto all'accesso voluto dal Garante della Privacy andando a geolocalizzare la propria posizione in un altro Paese. Chi è alla ricerca di una buona VPN per usare Chat GPT può oggi puntare sull'offerta di Surfshark, attualmente proposta al prezzo scontato di 2,30 euro al mese (con uno sconto dell'82%) andando ad attivare il piano biennale con 2 mesi gratis aggiuntivi, per un totale di 26 mesi di sottoscrizione.

Per accedere all'offerta è possibile seguire il link qui di sotto per raggiungere il sito ufficiale di Surfshark.

Surfshark è la VPN giusta per aggirare il blocco di Chat GPT

Surfshark ha tutte le carte in regole per essere considerata come la VPN di riferimento del momento. Il servizio presenta:

la possibilità di utilizzo da un numero illimitato di dispositivi

una connessione sicura e protetta , grazie alla crittografia e ad uno strumento di blocco automatico di malware

, grazie alla crittografia e ad uno strumento di blocco automatico di malware una politica no log che assicura l'assenza del tracciamento dei dati dell'utente

che assicura l'assenza del tracciamento dei dati dell'utente una connessione senza limiti di banda che permette di accedere ad Internet ad alta velocità, senza dover fare i conti con una limitazione delle prestazioni.

L'offerta attuale di Surfshark è la scelta giusta per accedere ad Internet in sicurezza e per aggirare il blocco a Chat GPT. Scegliendo il piano biennale con 2 mesi gratis, infatti, è possibile ridurre il costo dela VPN fino ad appena 2,30 euro al mese, per una sottoscrizione di ben 26 mesi. Gli utenti che si affidano al servizio possono contare su di una Garanzia di rimborso di 30 giorni e sul supporto clienti attivo 24/7.

Per accedere all'offerta è disponibile il link qui di sotto:

