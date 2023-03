VPN in viaggio all'estero: ecco perché scegliere AtlasVPN

Utilizzare una VPN quando si è in viaggio all'estero può tornare utile in varie situazioni. La necessità di massimizzare la privacy della connessione (ad esempio quando si usa una rete Wi-Fi pubblica) così come la possibilità di aggirare eventuali limiti geografici fissati dai servizi web (accedere a RAI Play dall'estero non è possibile ad esempio) sono tutti elementi che richiedono l'utilizzo di una VPN.

È necessario, però, scegliere una buona VPN da utilizzare all'estero. In questo momento, la scelta giusta è rappresentata da AtlasVPN. Si tratta di una VPN premium che offre un servizio di alta qualità ma con un costo molto ridotto rispetto alle dirette concorrenti, senza compromessi sulla qualità. Con l'offerta in corso, per accedere alla VPN è sufficiente una spesa di 1,61 euro al mese andando ad attivare il piano biennale con 3 mesi gratis aggiuntivi.

Per accedere all'offerta, disponibile per un periodo di tempo limitato, è possibile fare riferimento al link qui di sotto.

Nuova VPN da usare in viaggio all'estero: ecco perché scegliere AtlasVPN

Ci sono almeno 3 motivi che spingono a consigliare AtlasVPN come VPN per i viaggi all'estero:

il servizio offre un livello di privacy e sicurezza elevato , grazie al ricorso alla crittografia dei dati di connessione e ad una politica no log; accedere ad Internet tramite una VPN come AtlasVPN è, quindi, più sicuro

, grazie al ricorso alla crittografia dei dati di connessione e ad una politica no log; accedere ad Internet tramite una VPN come AtlasVPN è, quindi, più sicuro AtlasVPN non ha limiti di banda per la connessione e, quindi, l'aumento della sicurezza della connessione non si accompagna ad una riduzione delle prestazioni

per la connessione e, quindi, l'aumento della sicurezza della connessione non si accompagna ad una riduzione delle prestazioni con l'offerta in corso è possibile accedere ad AtlasVPN ad un prezzo molto conveniente: scegliendo il piano biennale, infatti, si riceveranno 3 mesi gratis oltre ad uno sconto dell'83%; complessivamente, quindi, la spesa sarà di 43 euro per 27 mesi per un esborso effettivo di 1,61 euro al mese

Per scoprire e attivare AtlasVPN è disponibile il link qui di sotto:

