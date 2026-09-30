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VPN illimitati per 28 mesi al miglior prezzo: NordVPN è la scelta giusta

NordVPN è ora in offerta e costa sempre meno: scegliendo il piano di 28 mesi, infatti, la VPN è attivabile in forte sconto.
VPN illimitati per 28 mesi al miglior prezzo: NordVPN è la scelta giusta
NordVPN è ora in offerta e costa sempre meno: scegliendo il piano di 28 mesi, infatti, la VPN è attivabile in forte sconto.
Davide Raia
Pubblicato il 30 set 2026
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La scelta giusta per una nuova VPN è rappresentata da NordVPN, che oggi è disponibile in promo con un prezzo ridotto fino a 3,37 euro al mese, scegliendo il piano di 28 mesi (24 mesi + 4 mesi extra con il codice promo BLAZE4MO). La VPN include anche 30 giorni di garanzia di rimborso.

Questa promo è attivabile in esclusiva tramite il sito ufficiale di NordVPN, accessibile dal box qui di sotto.

Attiva qui l'offerta di NordVPN

nordvpn-offerta (1)

La VPN giusta da attivare oggi è NordVPN

Con NordVPN è possibile sfruttare una VPN senza limiti che presenta le seguenti caratteristiche:

  • crittografia del traffico dati, per un accesso protetto a Internet anche quando si sta utilizzando una rete non privata
  • politica no log che elimina il tracciamento della propria attività online
  • network di migliaia di server sparsi in tutto il mondo, che consente la scelta di un server in un altro Paese in modo da spostare il proprio IP e aggirare blocchi su base geografica
  • la possibilità di utilizzo multi-dispositivo, con fino a 10 dispositivi da utilizzare per navigare senza limiti

Con la promozione in corso, scegliere NordVPN è ancora più conveniente. Il servizio, infatti, è ora disponibile in sconto con un prezzo che si riduce a 3,37 euro al mese per chi sceglie il piano biennale con 4 mesi extra (grazie al codice promo BLAZE4MO).

Si tratta di un servizio con tutte le caratteristiche giuste per poter garantire una connessione sicura, senza limiti e blocchi su base geografica e senza alcun tracciamento. La promo include anche 30 giorni di garanzia di rimborso.

L'offerta è disponibile tramite il box qui di sotto e lo sconto sarà accessibile solo per un breve periodo di tempo e solo per i nuovi utenti che richiedono l'attivazione della VPN tramite il link qui di sotto.

Attiva qui l'offerta di NordVPN

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