VPN illimitati per 28 mesi al miglior prezzo: NordVPN è la scelta giusta

La scelta giusta per una nuova VPN è rappresentata da NordVPN, che oggi è disponibile in promo con un prezzo ridotto fino a 3,37 euro al mese, scegliendo il piano di 28 mesi (24 mesi + 4 mesi extra con il codice promo BLAZE4MO). La VPN include anche 30 giorni di garanzia di rimborso.
Questa promo è attivabile in esclusiva tramite il sito ufficiale di NordVPN, accessibile dal box qui di sotto.
La VPN giusta da attivare oggi è NordVPN
Con NordVPN è possibile sfruttare una VPN senza limiti che presenta le seguenti caratteristiche:
- crittografia del traffico dati, per un accesso protetto a Internet anche quando si sta utilizzando una rete non privata
- politica no log che elimina il tracciamento della propria attività online
- network di migliaia di server sparsi in tutto il mondo, che consente la scelta di un server in un altro Paese in modo da spostare il proprio IP e aggirare blocchi su base geografica
- la possibilità di utilizzo multi-dispositivo, con fino a 10 dispositivi da utilizzare per navigare senza limiti
Con la promozione in corso, scegliere NordVPN è ancora più conveniente. Il servizio, infatti, è ora disponibile in sconto con un prezzo che si riduce a 3,37 euro al mese per chi sceglie il piano biennale con 4 mesi extra (grazie al codice promo BLAZE4MO).
Si tratta di un servizio con tutte le caratteristiche giuste per poter garantire una connessione sicura, senza limiti e blocchi su base geografica e senza alcun tracciamento. La promo include anche 30 giorni di garanzia di rimborso.
L'offerta è disponibile tramite il box qui di sotto e lo sconto sarà accessibile solo per un breve periodo di tempo e solo per i nuovi utenti che richiedono l'attivazione della VPN tramite il link qui di sotto.
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