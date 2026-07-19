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VPN illimitata per 28 mesi: l'offerta di NordVPN è da attivare subito (-70%)

VPN illimitata per 28 mesi: l'offerta di NordVPN è da attivare subito (-70%)
Davide Raia
Pubblicato il 19 lug 2026
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NordVPN è, da tempo, considerata come una delle migliori VPN sul mercato, con un servizio completo e ricco di vantaggi per gli utenti. In questo momento, è possibile attivare la VPN con un prezzo ridotto fino a 3,37 euro al mese scegliendo il piano di 28 mesi (24 mesi + 4 mesi extra) e con 30 giorni di garanzia di rimborso. Per accedere alle condizioni descritte è necessario aggiungere il codice sconto BLAZE4MO al momento dell'attivazione.

Per attivare la promo basta raggiungere il sito ufficiale di NordVPN.

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La VPN da attivare oggi

Con NordVPN è in grado di offrire un servizio completo. Tra le caratteristiche troviamo:

  • la possibilità di criptare il traffico dati per garantire un accesso sicuro utilizzando una qualsiasi connessione
  • una politica no log che elimina il tracciamento dell'attività online dell'utente durante l'uso della VPN
  • un network composto da migliaia di server che consente all'utente di spostare il proprio IP in un altro Paese in modo da aggirare eventuali blocchi su base geografica
  • l'uso della VPN da 10 dispositivi in contemporanea, senza limitazioni di banda e di traffico, con un solo account
  • la possibilità di passare ad altri piani aggiuntivi per arricchire il servizio con funzionalità aggiuntive legate alla sicurezza

L'offerta in corso taglia il costo della VPN con possibilità di attivare il piano da 28 mesi (utilizzando il codice BLAZE4MO) con un prezzo ridotto a 3,37 euro al mese e con 30 giorni di garanzia di rimborso. Per accedere alla promo basta premere sul box qui di sotto.

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