VPN illimitata per 28 mesi: la nuova promo di NordVPN è quella giusta

NordVPN è la scelta giusta per una nuova VPN illimitata da attivare oggi. Il servizio, infatti, è disponibile in offerta con un prezzo che si riduce del 70%.
La promo è legata all'attivazione del piano di 24 mesi che include anche 4 mesi extra, grazie al codice BLAZE4MO da aggiungere al momento del pagamento.
In questo modo, la VPN può essere attivata con un prezzo ridotto fino a 3,37 euro al mese, con utilizzo illimitato della VPN per 28 mesi e 30 giorni di garanzia di rimborso.
Per sfruttare la promo basta raggiungere il sito ufficiale di NordVPN, accessibile premendo sul box qui di sotto, e seguire poi la procedura di attivazione online.
La VPN da attivare oggi
Con NordVPN è possibile accedere a una VPN senza limiti che permette di sfruttare la crittografia del traffico dati, per un accesso sicuro a Internet anche quando si utilizza una rete non privata.
Da segnalare anche la possibilità di beneficiare dei vantaggi legati all'applicazione di una politica no log che elimina qualsiasi forma di tracciamento durante la navigazione online con la rete VPN attivata.
In aggiunta, il servizio mette a disposizione un network composto da migliaia di server con possibilità di aggirare blocchi geografici e censure scegliendo un server situato in un altro Paese.
A completare i vantaggi degli utenti che puntano su NordVPN c'è l'utilizzo multi-dispositivo. La VPN, infatti, è accessibile da 10 dispositivi per account in contemporanea, senza limitazioni di banda e di traffico dati.
La promo in corso permette di accedere alla VPN con un prezzo ridotto fino a 3,37 euro al mese, scegliendo il piano di 24 mesi con 4 mesi extra (grazie al codice BLAZE4MO). Per accedere alla promo basta premere sul box qui di sotto e seguire la procedura guidata.
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