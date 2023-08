VPN illimitata, Password Manager e 1 TB in cloud: un solo abbonamento da 5,99 €/mese

NordVPN è nota, da tempo, per essere il punto di riferimento del settore delle VPN, garantendo prestazioni al top sia in termini di velocità che di sicurezza e privacy. La maggior parte degli utenti si limita ad attivare l'abbonamento per la VPN illimitata.

Con NordVPN, però, è possibile ottenere di più: alla VPN è possibile abbinare il Password Manager multi-piattaforma (NordPass) e l'accesso a un servizio di cloud storage con 1 TB di spazio disponibile (con NordLocker).

Si tratta del Piano Completo di NordVPN. Questo servizio ha un costo di 14,99 euro al mese ma scegliendo il piano biennale è possibile ridurre la spesa fino a 5,99 euro al mese mentre con il piano annuale è previsto un costo di 6,99 euro al mese.

L'offerta è attivabile tramite il sito ufficiale di NordVPN.

NordVPN con Password Manager e 1 TB in cloud: massima convenienza con il Piano Completo

Il Piano Completo di NordVPN garantisce un abbonamento 3 in 1 che include:

la VPN illimitata con la protezione della crittografia per il traffico dati, una politica no log che azzera il tracciamento e un network di migliaia di server sparsi in tutto il mondo

con la protezione della crittografia per il traffico dati, una politica no log che azzera il tracciamento e un network di migliaia di server sparsi in tutto il mondo un Password Manager multi-piattaforma per salvare in sicurezza password e credenziali di pagamento, avendole sempre a disposizione su tutti i dispositivi

per salvare in sicurezza password e credenziali di pagamento, avendole sempre a disposizione su tutti i dispositivi 1 TB in cloud, con la protezione della crittografia e la possibilità di accedere ai propri dati da tutti i dispositivi

La proposta di NordVPN è pensata per gli utenti che intendono massimizzare la convenienza oltre che la protezione dei propri dati. Il costo è di 5,99 euro al mese scegliendo il piano biennale che prevede fatturazione anticipata (con possibilità di pagare in 3 rate con PayPal) e garanzia di rimborso di 30 giorni. In alternativa, è possibile puntare sul piano annuale (da 6,99 euro al mese) oppure sul piano mensile (da 14,99 euro al mese).

C'è anche la possibilità di attivare solo la VPN: in questo caso, il costo è di 3,99 euro al mese con il piano biennale.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.