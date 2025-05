VPN illimitata e completa: ora ExpressVPN è in offerta al prezzo più basso del 2025

Una VPN illimitata e completa: è quanto offre ExpressVPN, punto di riferimento del settore, il cui piano della durata di due anni è ora in offerta al prezzo più basso del 2025. Grazie alla promozione in corso, infatti, è possibile attivare il piano di 24 mesi a 4,87 euro al mese invece di 12,63 euro.

Inoltre, l'offerta sulla VPN di ExpressVPN prevede 4 mesi extra di servizio in regalo, una eSIM da 5 Giga di holiday.com (perfetta per chi ha in programma un viaggio fuori dall'Unione europea la prossima estate), più una garanzia di rimborso di 30 giorni a partire dalla data di acquisto, qualora il servizio di rete privata virtuale non dovesse soddisfare le proprie aspettative.

Perché scegliere proprio ExpressVPN

Iniziamo con un aspetto non banale: ExpressVPN non è solo una VPN. A differenza di altri servizi analoghi, infatti, non si limita soltanto ad offrire una navigazione in completo anonimato, ma garantisce anche funzionalità extra quali il blocco degli annunci pubblicitari e dei tracker web, andando così ad eliminare il tracciamento dei dati da parte delle aziende.

E a proposito di privacy, si annovera una rigida politica no log, attraverso cui ci si assicura un'assenza totale di monitoraggio dei propri dati personali e dell'attività svolta sul web. Si tratta di un elemento fondamentale, soprattutto per quanti sono alla ricerca di un servizio non solo veloce ma anche completo.

Velocità che ExpressVPN offre in modo generoso ai suoi clienti, proponendosi come una delle migliori VPN per guardare contenuti in streaming, specialmente quando ci si trova all'estero. Il merito è di un'ottimizzazione dei server certosina, nonché dell'utilizzo di un protocollo VPN pionieristico come Lightway, che garantisce velocità e sicurezza a livelli superiori.

L'offerta in corso sul sito ufficiale di ExpressVPN, che consente di risparmiare il 61% sul piano di due anni, è valida per un periodo di tempo limitato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.