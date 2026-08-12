VPN illimitata e 3 GB gratis per navigare all'estero, ecco la nuova promo di NordVPN

NordVPN è la soluzione giusta per tutti gli utenti alla ricerca di una nuova VPN senza limiti da attivare nel corso del mese di agosto 2026.

Scegliendo il piano di 2 anni con 4 mesi extra, con il codice BLAZE4MO, il servizio è ora disponibile con un prezzo ridotto del 71% e un costo effettivo di 3,33 euro al mese, per 28 mesi di utilizzo illimitato. In aggiunta, il piano in questione garantisce la possibilità di ottenere un coupon per avere 3 GB gratis con una eSIM Saily.

L'offerta in questione è disponibile tramite il sito ufficiale di NordVPN e include 30 giorni di garanzia di rimborso per tutti i nuovi utenti. Per tutti i dettagli basta premere sul box qui di sotto.

La migliore VPN da scegliere oggi è NordVPN

NordVPN è, da tempo, un punto di riferimento assoluto del settore delle VPN. Il servizio si caratterizza per la crittografia del traffico dati, in modo da poter garantire una connessione protetta anche quando si naviga da una rete non privata. In aggiunta, c'è una politica no log che elimina il tracciamento dell'attività online. Da segnalare anche un network di migliaia di server sparsi in tutto il mondo, che consente di aggirare blocchi geografici e censure online. La VPN è utilizzabile da 10 dispositivi in contemporanea, senza limitazioni di banda e traffico dati.

Per accedere alla promo basta seguire il link qui di sotto. In questo momento, NordVPN ha un costo ridotto fino a 3,33 euro al mese, scegliendo il piano di 24 mesi con 3 mesi extra, grazie al codice sconto BLAZE4MO. L'offerta è disponibile di seguito e include 30 giorni di garanzia di rimborso. Lo sconto è disponibile solo per un breve periodo e include anche 3 GB gratis da usare con le eSIM di Saily.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.