VPN illimitata e 1 TB di cloud sicuro: l'imperdibile offerta di NordVPN (-59%)

Scegliere NordVPN è la strada giusta per accedere ad Internet in sicurezza e nel rispetto della propria privacy. Puntando sul piano Completo di NordVPN, però, è possibile ottenere un servizio ancora più articolato e in grado di soddisfare le esigenze di tutti gli utenti. Questo piano, infatti, abbina alla VPN illimitata e sicura anche 1 TB di spazio di archiviazione in cloud, protetto dalla crittografia end to end.

Il piano Completo di NordVPN presenta uno sconto del 59% che porta la spesa mensile a 6,69 euro, in caso di attivazione del piano biennale con fatturazione anticipata. Questa soluzione include anche 3 mesi gratis aggiuntivi, per un abbonamento da 27 mesi. Il servizio include anche un password manager multi-piattaforma, sempre protetto dalla crittografia per garantire la massima sicurezza dei propri dati.

Per attivare l'offerta è possibile raggiungere il sito ufficiale di NordVPN tramite il link qui di sotto.

VPN illimitata e 1 TB in cloud con NordVPN: ecco l'offerta

Con il piano Completo di NordVPN è possibile accedere a:

una VPN illimitata e sicura , con migliaia di server sparsi in tutto il mondo e la possibilità di sfruttare strumenti avanzati per una connessione sicura e privata

, con migliaia di server sparsi in tutto il mondo e la possibilità di sfruttare strumenti avanzati per una connessione sicura e privata 1 TB di spazio cloud protetto dalla crittografia end to end

protetto dalla crittografia end to end un password manager multi-piattaforma con la crittografia a proteggere le credenziali d'accesso

Il piano Completo di NordVPN è attualmente proposto in offerta con uno sconto del 59%: scegliendo il piano biennale si ricevono 3 mesi gratis e si può contare su di una spesa mensile di 6,69 euro. Complessivamente, la spesa da sostenere per 27 mesi di servizio illimitato è di 180 euro (pagabili in 3 rate senza interessi con PayPal). C'è anche una Garanzia di rimborso di 30 giorni.

Naturalmente, è anche possibile attivare solo la VPN di NordVPN. In questo caso, bisogna scegliere il piano Standard che costa 3,99 euro al mese, sempre attivando il piano biennale con 3 mesi gratis. Tutti i dettagli sono disponibili tramite il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.