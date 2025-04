VPN illimitata da 1,99 euro al mese con Surfshark (ultime ore)

Una VPN illimitata è uno dei regali migliori che ci si possa fare prima di partire per una vacanza. Con un servizio di questo tipo, infatti, si potrà navigare in Internet in totale sicurezza per tutto il tempo che si vuole, nonché guardare uno o più eventi sportivi in diretta superando le restrizioni geografiche che impediscono la visione dei contenuti in streaming quando si è fuori dall'Italia.

Tra le migliori offerte del momento segnaliamo quella del 7° compleanno di Surfshark, uno dei più noti fornitori VPN a livello internazionale. Grazie alla promozione in corso i piani della durata di due anni sono in offerta a partire da 1,99 euro al mese, con in più tre mesi extra in regalo e una garanzia di rimborso della durata di 30 giorni.

Perché scegliere la VPN di Surfshark

Il fiore all'occhiello della VPN di Surfshark è la sua natura illimitata, sia in termini di utilizzo che di dispositivi dove può essere installata con un solo account. Si tratta di un elemento molto importante, visto che quasi tutte le altre VPN pongono dei limiti, sia nell'utilizzo giornaliero o mensile sia nel numero di dispositivi che è possibile proteggere con un singolo abbonamento.

Un altro vantaggio significativo di Surfshark riguarda i servizi aggiuntivi inclusi nei vari piani a disposizione. Nell'account base, ad esempio, figura Alternative ID, un tool proprietario che consente di generare nomi e indirizzi e-mail fake da usare per iscriversi a quei siti o servizi di cui non ci si fida al 100%. Con Alternative ID è dunque possibile evitare spam e fughe di dati.

A proposito di spam e telefonate indesiderate, nel piano più completo di Surfshark VPN è incluso anche Incogni, un tool specifico che contrasta in maniera efficace la piaga del nuovo millennio eliminando i dati personali degli utenti dal web.

L'offerta in corso sul sito ufficiale di Surfshark, grazie alla quale è possibile attivare una VPN illimitata da 1,99 euro al mese per due anni, terminerà il 30 aprile 2025.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.