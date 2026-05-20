VPN illimitata con solo 1,11 euro al mese: la promo flash di PrivadoVPN è imperdibile (-90%)

Con Privado VPN è possibile accedere a una VPN completa, illimitata, veloce e con un prezzo mai visto. Il servizio, infatti, è in sconto del 90% con un prezzo che si riduce fino a 1,11 euro al mese scegliendo il piano di 24 mesi con 3 mesi gratis aggiuntivi, per un totale di 27 mesi di utilizzo. L'offerta è accessibile tramite il box qui di sotto, raggiungendo ilsito ufficiale di PrivadoVPN. Per tutti i nuovi utenti ci sono 30 giorni di garanzia di rimborso.

L'offerta di PrivadoVPN

Con PrivadoVPN è possibile accedere a una VPN completa, che prevede la possibilità di sfruttare la crittografia del traffico dati, per un accesso sicuro a Internet anche quando la rete non è privata, e sempre con una politica no log e, quindi, senza la raccolta dei dati di utilizzo.

A disposizione degli utenti che scelgono il servizio, inoltre, c'è un network di server esteso a diversi Paesi in tutto il mondo. In questo modo è possibile scegliere un server in un altro Paese, in modo da aggirare blocchi geografici e censure legate alla posizione da cui avviene la connessione.

La VPN è utilizzabile da 10 dispositivi in contemporanea, sfruttando così la possibilità di utilizzo multi-piattaforma, senza limitazioni di banda e di traffico dati. Sono inclusi anche servizi aggiuntivi, come il blocco degli annunci durante la navigazione.

Con PrivadoVPN è ora possibile accedere a un'offerta da cogliere al volo: la VPN ora costa 1,11 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 3 mesi extra e con 30 giorni di garanzia di rimborso. La promo è disponibile tramite il box qui di sotto. Si tratta di un'offerta valida solo per un breve periodo e che consente l'accesso a una VPN completa, veloce e con un ottimo prezzo.

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