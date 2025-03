VPN illimitata con funzionalità extra a poco più di 2€ al mese

Per gli utenti in cerca di una VPN illimitata, che includa nel piano anche funzionalità extra, segnaliamo l'ultima offerta di Surfshark per il profilo Starter, in promozione al prezzo scontato di 2,19 euro al mese per due anni. L'offerta in corso sul sito ufficiale comprende anche tre mesi extra gratuiti e la garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni.

Il piano VPN Surfshark Starter si distingue tanto per il servizio di rete privata virtuale utilizzabile su un numero illimitato di dispositivi quanto per la funzione Alternative ID, grazie alla quale è possibile generare e-mail e informazioni personale usa e getta per migliorare la propria privacy online e contrastare in maniera efficace lo spam.

VPN illimitata di Surfshark in offerta

Surfshark Starter propone una VPN sicura, che consente di navigare in Internet in completa tranquillità tramite la crittografia dei dati e il mascheramento dell'indirizzo IP. Un altro vantaggio significativo è il poter connettere alla VPN tutti i dispositivi che si desidera, senza limiti, aumentando di fatto la protezione in maniera esponenziale.

Tra le funzionalità aggiuntive si annovera sia l'ad blocker, in grado di bloccare gli annunci pubblicitari presenti nei siti web, che il cookie pop-up blocker, strumento che permette di dire addio ai pop-up per il consenso dei cookie. Inoltre, vi è anche l'opzione Dynamic MultiHop, funzionalità che cripta i dati degli utenti due volte grazie alla cosiddetta doppia VPN.

A tutto questo, infine, si aggiunge Alternative ID. Da una parte permette di nascondere il proprio indirizzo e-mail usando un indirizzo di posta elettronica alternativo, dall'altra è in grado di elaborare informazioni personali di una persona che non esiste, per sfruttarle in occasione di una registrazione sui siti di cui non ci si fida.

Maggiori informazioni al riguardo sono disponibili sul sito ufficiale di Surfshark.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.