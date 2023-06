VPN illimitata con 1 TB in cloud: ora bastano 5,99 euro al mese

Scegliere NordVPN consente l'accesso a quella che, da molti, è considerata la migliore VPN illimitata sul mercato, sia in termini di velocità che di sicurezza. Scegliendo il piano Completo, però, è possibile ottenere un'offerta ancora più completa: oltre alla VPN, infatti, è possibile sfruttare un Password Manager multi-piattaforma e ben 1 TB in cloud, protetto dalla crittografia e accessibile da qualsiasi dispositivo. Il piano Completo di NordVPN presenta un costo di 14,99 euro al mese che si riduce a 5,99 euro al mese scegliendo il piano biennale con fatturazione anticipata. L'offerta è attivabile tramite il sito ufficiale:

NordVPN: VPN illimitata e 1 TB in cloud con il piano Completo

Con il piano Completo di NordVPN è possibile accedere ad un'offerta completa, ideale per massimizzare sicurezza e privacy dei propri dati.

una VPN illimitata , protetta dalla crittografia AES a 256 bit e da una politica no log che assicura l'assenza di un tracciamento; tramite la VPN è possibile sfruttare un network di migliaia di server sparsi in tutto il mondo per accedere in sicurezza ad Internet e geolocalizzare la propria posizione in un altro Paese

, protetta dalla crittografia AES a 256 bit e da una politica no log che assicura l'assenza di un tracciamento; tramite la VPN è possibile sfruttare un network di migliaia di server sparsi in tutto il mondo per accedere in sicurezza ad Internet e geolocalizzare la propria posizione in un altro Paese un Password Manager multi-piattaforma per salvare in sicurezza le credenziali d'accesso

multi-piattaforma per salvare in sicurezza le credenziali d'accesso 1 TB in cloud con la protezione della crittografia e la possibilità di accedere ai propri dati da qualsiasi dispositivo

L'offerta proposta da NordVPN presenta un costo di 14,99 euro al mese. Puntando sul piano biennale, però, la convenienza si moltiplica: in questo caso, infatti, il costo del servizio scende ad appena 5,99 euro al mese. Per attivare questo piano è prevista la fatturazione anticipata (con possibilità di pagare in 3 rate tramite PayPal). C'è poi una garanzia di rimborso a 30 giorni che permette di testare affondo il servizio e, eventualmente, richiedere un rimborso integrale di quanto speso.

Per accedere all'offerta è disponibile il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.