VPN illimitata a poco più di 1 euro/mese, ora è possibile

Con PrivadoVPN è possibile sfruttare una VPN illimitata con poco più di 1 euro al mese. La promozione in corso, infatti, consente agli utenti che scelgono il piano di 24 mesi con 3 mesi gratis l'accesso a un servizio completo e vantaggioso con un prezzo di appena 1,11 euro al mese, per un totale di 27 mesi di utilizzo e con 30 giorni di garanzia di rimborso. Per accedere all'offerta basta visitare il sito ufficiale di PrivadoVPN, accessibile tramite il box qui di sotto.

Una VPN completa a poco più di 1 euro al mese

Per chi sceglie PrivadoVPN è possibile accedere a una VPN senza limiti con la possibilità di sfruttare la crittografia Wireguard avanzata, per un accesso a Internet sicuro anche quando si utilizza una rete non privata.

Il servizio, inoltre, mette a disposizione un network di server sparsi in tutto il mondo, consentendo agli utenti la scelta di un server situato in un altro Paese, per aggirare blocchi su base geografica e censure online.

PrivadoVPN è anche una VPN multi-dispositivo e multi-piattaforma. Gli utenti, infatti, hanno la possibilità di accedere al servizio da tutti i principali sistemi operativi, grazie alle app di PrivadoVPN, e con fino a 10 connessioni simultanee, sempre senza limitazioni di banda.

Da segnalare anche la possibilità di sfruttare una connessione con una politica no log, che elimina il tracciamento dell'attività online dell'utente, garantendo una maggiore privacy durante la navigazione.

Per accedere all'offerta è sufficiente visitare il sito ufficiale qui di sotto. Il prezzo è di 1,11 euro al mese per chi sceglie il piano da 24 mesi, che include anche 30 giorni di garanzia di rimborso. Da segnalare che per tutti i nuovi utenti ci sono 30 giorni di garanzia di rimborso. L'offerta è valida solo per un breve periodo di tempo.

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