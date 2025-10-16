Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Guide
Notizie
Software
Tutorial
Aree
magazine
About

VPN illimitata a meno di 2 euro al mese: questa è la promo da scegliere

Con la promozione di PrivadoVPN è ora possibile attivare una VPN illimitata con meno di 2 euro al mese: ecco la promo.
VPN illimitata a meno di 2 euro al mese: questa è la promo da scegliere
Con la promozione di PrivadoVPN è ora possibile attivare una VPN illimitata con meno di 2 euro al mese: ecco la promo.
Davide Raia
Pubblicato il 16 ott 2025
Link copiato negli appunti

Private Internet Access è la soluzione giusta per tutti gli utenti alla ricerca di una nuova VPN completa, sicura e illimitata per navigare in tranquillità sfruttando la protezione della crittografia e la possibilità di aggirare blocchi geografici online.

Grazie alla promozione in corso, Private Internet Access è ora disponibile con un prezzo ridotto a 1,99 euro. L'offerta è legata al piano biennale con 2 mesi aggiuntivi ed è attivabile tramite il sito ufficiale di Private Internet Access, qui di sotto.

Per tutti i nuovi utenti c'è sempre un periodo di 30 giorni per esercitare la garanzia "soddisfatti o rimborsati. In questo modo è possibile provare il servizio ed eventualmente richiedere un rimborso completo.

Attiva qui Private Internet Access

 

VPN illimitata: questa è l'offerta giusta da scegliere oggi

Con Private Internet Access è ora possibile accedere a una VPN completa e ricca di vantaggi. Tra le caratteristiche del servizio troviamo la possibilità di sfruttare la crittografia del traffico dati oltre a una politica "zero log", per navigare in sicurezza e senza tracciamento.

La VPN si basa su un network di server distribuito in tutto il mondo. Direttamente dall'app del servizio è possibile, quindi, scegliere un server situato in un altro Paese e avviare la connessione in modo da spostare il proprio IP ed evitare blocchi geografici.

Private Internet Access è utilizzabile su tutti i propri dispositivi, sfruttando le applicazioni messe a disposizione dal servizio. Con la promozione in corso è possibile attivare la VPN con un prezzo ridotto a 1,99 euro al mese.

Per accedere subito alla promo basta premere sul box qui di sotto. L'offerta è legata all'attivazione del piano biennale con 2 mesi aggiuntivi e con 30 giorni di garanzia di rimborso a disposizione per tutti i nuovi utenti che scelgono la VPN.

Attiva qui Private Internet Access

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Se vuoi aggiornamenti su Internet inserisci la tua email nel box qui sotto:

Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Ti consigliamo anche

Alternative a Spotify? È il momento di provare gratis Amazon Music Unlimited
Internet

Alternative a Spotify? È il momento di provare gratis Amazon Music Unlimited
Luce e gas con NeN: fino a 10 anni a prezzo fisso e 12 mesi di NOW gratis
Internet

Luce e gas con NeN: fino a 10 anni a prezzo fisso e 12 mesi di NOW gratis
Apple TV+: lo provi gratis e guardi tutte le novità di ottobre 2025
Internet

Apple TV+: lo provi gratis e guardi tutte le novità di ottobre 2025
Luce e gas a prezzo bloccato per 24 mesi: questa è la migliore offerta di ottobre 2025
Internet

Luce e gas a prezzo bloccato per 24 mesi: questa è la migliore offerta di ottobre 2025