VPN illimitata a meno di 2 euro al mese: questa è la promo da scegliere

Private Internet Access è la soluzione giusta per tutti gli utenti alla ricerca di una nuova VPN completa, sicura e illimitata per navigare in tranquillità sfruttando la protezione della crittografia e la possibilità di aggirare blocchi geografici online.

Grazie alla promozione in corso, Private Internet Access è ora disponibile con un prezzo ridotto a 1,99 euro. L'offerta è legata al piano biennale con 2 mesi aggiuntivi ed è attivabile tramite il sito ufficiale di Private Internet Access, qui di sotto.

Per tutti i nuovi utenti c'è sempre un periodo di 30 giorni per esercitare la garanzia "soddisfatti o rimborsati. In questo modo è possibile provare il servizio ed eventualmente richiedere un rimborso completo.

VPN illimitata: questa è l'offerta giusta da scegliere oggi

Con Private Internet Access è ora possibile accedere a una VPN completa e ricca di vantaggi. Tra le caratteristiche del servizio troviamo la possibilità di sfruttare la crittografia del traffico dati oltre a una politica "zero log", per navigare in sicurezza e senza tracciamento.

La VPN si basa su un network di server distribuito in tutto il mondo. Direttamente dall'app del servizio è possibile, quindi, scegliere un server situato in un altro Paese e avviare la connessione in modo da spostare il proprio IP ed evitare blocchi geografici.

Private Internet Access è utilizzabile su tutti i propri dispositivi, sfruttando le applicazioni messe a disposizione dal servizio. Con la promozione in corso è possibile attivare la VPN con un prezzo ridotto a 1,99 euro al mese.

Per accedere subito alla promo basta premere sul box qui di sotto. L'offerta è legata all'attivazione del piano biennale con 2 mesi aggiuntivi e con 30 giorni di garanzia di rimborso a disposizione per tutti i nuovi utenti che scelgono la VPN.

