VPN illimitata a 2 euro al mese: parte l'offerta del Black Friday di Surfshark

La nuova offerta del BlackFriday di Surfshark è la soluzione giusta per poter attivare una VPN illimitata, ricca di funzionalità, sicura e in grado di garantire l'accesso a tutti i siti, le app e le piattaforme di streaming, evitando i blocchi su base geografica e le censure online.

Con la promozione in corso, Surfshark è ora disponibile con un prezzo scontato di 1,99 euro al mese. Lo sconto è valido andando ad attivare il piano biennale con 4 mesi extra, per un totale di 28 mesi di abbonamento.

Per accedere all'offerta basta premere sul box qui di sotto e raggiungere il sito ufficiale di Surfshark.

Surfshark: cosa include l'offerta del Black Friday della VPN

Surfshark ha giocato d'anticipo, lanciando una nuova promozione per il Black Friday dedicata alla sua VPN. Gli utenti che scelgono di attivare il servizio potranno sfruttare la crittografia del traffico dati e una politica no log, per l'accesso a Internet sicuro e senza tracciamento.

Con Surfshark, inoltre, è possibile accedere alla VPN da tutti i propri dispositivi e senza limiti di banda. Il servizio mette a disposizione un network di migliaia di server, distribuiti in tutto il mondo e in grado di garantire all'utente la possibilità di ottenere un indirizzo IP di un altro Paese, per evitare la censura online.

Grazie all'offerta in corso, Surfshark è ora disponibile con un prezzo scontato di 1,99 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 4 mesi extra, per un totale di 28 mesi di abbonamento. L'offerta, inoltre, prevede anche 30 giorni di tempo per esercitare la garanzia "soddisfatti o rimborsati".

Per accedere subito alla promozione e attivare la VPN al miglior prezzo possibile è sufficiente seguire il link riportato qui di sotto e completare una breve procedura di attivazione online. C'è tempo fino al 2 dicembre per accedere alla promo.

