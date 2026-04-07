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VPN illimitata a 1,59€: tanta qualità a un prezzo da low cost solo con Total VPN

Total VPN è in offerta e costa ora 1,59 euro al mese: si tratta di un servizio di alta qualità che viene proposto a un prezzo da vera low cost.
VPN illimitata a 1,59€: tanta qualità a un prezzo da low cost solo con Total VPN
Total VPN è in offerta e costa ora 1,59 euro al mese: si tratta di un servizio di alta qualità che viene proposto a un prezzo da vera low cost.
Davide Raia
Pubblicato il 7 apr 2026
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Total VPN, in questo momento, è l'opzione giusta per tutti gli utenti alla ricerca di una nuova VPN illimitata. Si tratta di un servizio in grado di poter offrire un mix unico tra velocità, privacy e sicurezza pur mantenendo un prezzo contenuto.

Sfruttando la promo in corso, infatti, il servizio è ora disponibile con un prezzo ridotto a 1,59 euro al mese, scegliendo il piano di 12 mesi, per una spesa complessiva di 19 euro. Nel prezzo sono inclusi anche Total Adblock e TotalAV, il sistema antivirus per proteggere ulteriormente la connessione.

Per accedere all'offerta basta visitare il sito ufficiale di Total VPN, accessibile qui di sotto.

Attiva qui l'offerta di Total VPN

La VPN da scegliere oggi

Con Total VPN è possibile accedere a una VPN completa e ricca di vantaggi, che viene ora proposta con un prezzo ridotto al minimo possibile.

Tra le caratteristiche del servizio troviamo la possibilità di criptare il traffico dati, per un accesso protetto a Internet anche quando la connessione non è privata.

Da segnalare anche l'applicazione di una politica no log che assicura l'assenza di qualsiasi forma di tracciamento durante l'uso della VPN, con possibilità anche di utilizzare più dispositivi in contemporanea.

A disposizione degli utenti che scelgono Total VPN c'è anche un network di server VPN che copre diversi Paesi in tutto il mondo. In questo modo è possibile evitare blocchi geografici e censure online.

Total VPN è ora disponibile con un prezzo ridotto a 1,59 euro al mese, scegliendo il piano annuale, per una spesa complessiva di 19 euro. L'offerta prevede 30 giorni di garanzia di rimborso e include nel prezzo anche due servizi aggiuntivi come Total Adblock e Total AV.

Per accedere subito alla promo basta premere sul box qui di sotto e seguire la procedura di attivazione.

Attiva qui l'offerta di Total VPN

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