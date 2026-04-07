VPN illimitata a 1,59€: tanta qualità a un prezzo da low cost solo con Total VPN

Total VPN, in questo momento, è l'opzione giusta per tutti gli utenti alla ricerca di una nuova VPN illimitata. Si tratta di un servizio in grado di poter offrire un mix unico tra velocità, privacy e sicurezza pur mantenendo un prezzo contenuto.

Sfruttando la promo in corso, infatti, il servizio è ora disponibile con un prezzo ridotto a 1,59 euro al mese, scegliendo il piano di 12 mesi, per una spesa complessiva di 19 euro. Nel prezzo sono inclusi anche Total Adblock e TotalAV, il sistema antivirus per proteggere ulteriormente la connessione.

Per accedere all'offerta basta visitare il sito ufficiale di Total VPN, accessibile qui di sotto.

La VPN da scegliere oggi

Con Total VPN è possibile accedere a una VPN completa e ricca di vantaggi, che viene ora proposta con un prezzo ridotto al minimo possibile.

Tra le caratteristiche del servizio troviamo la possibilità di criptare il traffico dati, per un accesso protetto a Internet anche quando la connessione non è privata.

Da segnalare anche l'applicazione di una politica no log che assicura l'assenza di qualsiasi forma di tracciamento durante l'uso della VPN, con possibilità anche di utilizzare più dispositivi in contemporanea.

A disposizione degli utenti che scelgono Total VPN c'è anche un network di server VPN che copre diversi Paesi in tutto il mondo. In questo modo è possibile evitare blocchi geografici e censure online.

Total VPN è ora disponibile con un prezzo ridotto a 1,59 euro al mese, scegliendo il piano annuale, per una spesa complessiva di 19 euro. L'offerta prevede 30 giorni di garanzia di rimborso e include nel prezzo anche due servizi aggiuntivi come Total Adblock e Total AV.

Per accedere subito alla promo basta premere sul box qui di sotto e seguire la procedura di attivazione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.